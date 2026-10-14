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"Ovde smo bitno unapredili poslovanje zadruga, obnovili Dom kulture, tu su zaživeli i Miholjski susreti, a najbitnije od svega 87 mladih porodica je dobilo svoje kuće sa okućnicama. Programi Ministrastva se u celosti realizuju u selima Zrenjanina", poručio je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić, danas u radnoj poseti Zrenjaninu i njegovim selima i dodao:

- Lazarevo – ušuškano srednjebanatsko selo je primer svega što jedno selo treba da ima da bi bilo poželjno za život- tu su zadruga, Dom kulture, pošta, ambulanta, vrtić, škola, crkva, dobrovoljno vatrogasno društvo…

Ministar je u Lazarevu obišao obnovljeni Dom kulture, za čije je uređenje Ministarstvo za brigu o selu izdvojilo oko tri miliona dinara. Sredstva su dodeljena za sređivanje fasade, krečenje, zamenu podova i ostale zanatske radove, kako bi ovaj prostor bio lepši i imao bolje uslove za okupljanje meštana i različite društvene i kulturne sadržaje.

- Ovaj naš Dom kulture je oduvek bio divno mesto, ali sada ponovo sija punim sjajem i mnogo nam znači što je obnovljen. Lazarevo ima oko 2.200 stanovnika i važno nam je da imamo prostor u kome možemo da se okupljamo, družimo i organizujemo različite sadržaje za sve generacije. Lokalni KUD „Zavičaj“ koji postoji punih osam decenija i dalje je aktivan, a tu su i košarkaški i fudbalski klub, kao i udruženje žena. Svi oni doprinose životu sela, a Dom kulture je mesto gde se susreću i mladi i stariji“, kaže Biljana Guzina, predsednica saveta MZ "Lazarevo".

1/18 Vidi galeriju Krkobabić: Prava ulaganja u Zrenjanin Foto: Milan Obradović

U ovom zrenjaninskom selu, zahvaljaujući Programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, nedavno se skućila petočlana porodica Danko. Oni su jedna od ukupno 87 porodica koje su dobile kuću u Zrenjaninu. Lora i Aleksandar, sa trojicom sinova Janom (9), Sašom (7) i Lukom (3) sada žive u kući od oko 80 kvadrata i više ne moraju da plaćaju kiriju.

- Oboje rodom iz Srbije, suprug i ja smo sreli u Slovačkoj jedno vreme živeli tamo. Živeli smo kao podstanari u istoj ulici i maštali da imamo svoj dom. Kada sam čula za ovaj Program za mlade Ministarstva za brigu o selu, potražila sam kuću i ispostavilo se da je baš ta koja mi se svidela bila na prodaju. Sve se poklopilo, a kada smo potpisali ugovor, našoj sreći nije bilo kraja. Ovde imamo prostora i za nas i za decu, a novac od kirije možemo da ulažemo u svoj dom - rekla nam je Lora.

Grad Zrenjanin je kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu podržan sa više od 150 miliona dinara, a pomoć je stigla do žitelja čak 24 zrenjaninska sela.

Osim kupovine seoskih kuća sa okućnicom, obnove Doma kulture, podržan je rad tri zadruge i organizovanje šest manifestacija Miholjski susreti sela.