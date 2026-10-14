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Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da "studentska lista" ima samo jednog pravog nalogodavca i sponzora i istakao da je to Aljbin Kurti.

"Sada je i zvanično jasno ono što smo građanima Srbije mesecima predočavali - takozvana 'studentska blokaderska lista' ima samo jednog pravog nalogodavca i sponzora, a to je Aljbin Kurti", naveo je Vučević.

Predsednik SNS-a je reagovao na to što je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak, čiji je predsednik Nenad Rašić, koji je i ministar za zajednice i povratak u vladi privremenih prištinskih institucija, objavila da je podrška studentima u ovom trenutku od posebnog značaja.

"Kada vam otvorenu i bezrezervnu podršku pruži Nenad Rašić, čovek koji služi kao verni pijun u Kurtijevoj vladi i nemi posmatrač terora nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, više nema nikakve sumnje o kakvom je projektu reč", naglasio je Vučević.

Prema njegovim rečima, podrška koja dolazi iz Prištine nije nikakva slučajnost, već direktan pokušaj destabilizacije Srbije pred izbore 25. oktobra.

Vučević je dodao da Kurti u "blokaderima" vidi jedinu šansu da oslabi Srbiju, sruši političku stabilnost i na tacni dobije sve ono za šta se godinama bori - slabu, razbijenu i poniženu Srbiju koja ne može da zaštiti svoje nacionalne interese.