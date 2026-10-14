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U Šapcu se danas održava skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". 

Na skupu će govoriti i nosilac liste Aleksandar Vučić, koji je najavio obraćanje u 18 časova.

- Vidimo se danas u Šapcu u 18 časova. Imamo program za razvoj cele Srbije. Obećavam i dobro druženje, poručio je Aleksandar Vučić.

Podsetimo, Vučić je juče u Zaječaru predstavio program za istok Srbije na šest stubova razvoja, prethodno je izneo plan za jug Srbije, takođe u šest tačaka...

Narod se okuplja

Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Ilija Ilić

Satima pre početka skupa, narod je već počeo da se okuplja. Većina nosi zastave Srbije.

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