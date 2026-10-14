Politika
UŽIVO SKUP LISTE "UJEDINJENA SRBIJA" U ŠAPCU: Narod se već okuplja, sve je u bojama srpskle trobojke, obraćanje Vučića u 18 časova (FOTO)
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U Šapcu se danas održava skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Na skupu će govoriti i nosilac liste Aleksandar Vučić, koji je najavio obraćanje u 18 časova.
- Vidimo se danas u Šapcu u 18 časova. Imamo program za razvoj cele Srbije. Obećavam i dobro druženje, poručio je Aleksandar Vučić.
Podsetimo, Vučić je juče u Zaječaru predstavio program za istok Srbije na šest stubova razvoja, prethodno je izneo plan za jug Srbije, takođe u šest tačaka...
Narod se okuplja
Skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Ilija Ilić
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Satima pre početka skupa, narod je već počeo da se okuplja. Većina nosi zastave Srbije.
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