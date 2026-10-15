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Predsednik SNS-a Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, pozvali su pristalice SNS-a na sutrašnji skup na Trgu slobode u 18 sati u tom gradu.

Vučević i Mićin uputili su poziv sa obale Dunava.

- Gledamo Novi Sad, kako se razvio, koliko je lep. Pričamo o planovima, pre svega o mostovima koji povezuju ljude, spajaju obale - rekao je Vučević.

Na to se nadovezao Mićin.

- Gledamo i pričamo o tome šta možemo i šta ćemo uraditi za Novosađane u budućnosti - naveo je Mićin.

Vučević se zatim obratio pristalicama SNS-a.

- I zato vas, dragi prijatelji, pozivam da sutra, u petak, 16. oktobra, dođete u Novi Sad, na Trg slobode, kod Miletića, da pričamo o programu i o planovima za budućnost i grada i cele Srbije - poručio je Vučević, a Mićin je nastavio u sličnom stilu.

- U 18 sati, da podržimo Aleksandra Vučića. Svi za jednog, jedan za sve. Vidimo se sutra u Novom Sadu - kazao je Mićin.

I Aleksandar Vučić, nosilac SNS liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najavio je skup u petak u Novom Sadu i poručio da priprema "jedno veliko iznenađenje".

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