"Kad nešto dobro funkcioniše, ne menjaš da bi malo probao drugačije, posebno kad je reč o čitavoj zemlji. Srbija napreduje za ponos. Može to i malo bolje, ali Srbija se ne popravlja tako što ćemo je ponovo zaustaviti. Da ne bude posle: "Šta to bi?", osnovna je poruka najnovijeg predizbornog video-spota liste Ujedinjena Srbija čiji je nosilac Aleksandar Vučić.