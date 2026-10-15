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"Kad nešto dobro funkcioniše, ne menjaš da bi malo probao drugačije, posebno kad je reč o čitavoj zemlji. Srbija napreduje za ponos. Može to i malo bolje, ali Srbija se ne popravlja tako što ćemo je ponovo zaustaviti. Da ne bude posle: "Šta to bi?", osnovna je poruka najnovijeg predizbornog video-spota liste Ujedinjena Srbija čiji je nosilac Aleksandar Vučić.

U najnovijem iz serije duhovitih spotova u kojem će se svako prepoznati, a od kojih je svaki kao kratak film, Vučić poručuje:

- Budućnost nije igra, a Srbija nije igračka!

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 Kurir.rs

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