Politika
MOĆNA PORUKA ALEKSANDRA VUČIĆA: Ujedinjena i snažna Srbija, do pobede 25. oktobra!
- Aleksandar Vučić je u Lazarevcu poručio da želi da služi samo svom narodu i da će zato pobediti na izborima 25. oktobra.
- Posebno je zahvalio penzionerima i ženama, uz poruku da su oni najodgovorniji u društvu.
- Najavio je da će penzije nastaviti da rastu i ponovio slogan 'Do pobede 25. oktobra!'
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Nosilacliste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je juče u Lazarevcu da on hoće da služi samo svom narodu i nikome više i da je to upravo razlika između njega i njegovih političkih protivnika te da će zato i pobediti na parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar.
"Do pobede 25. oktobra!"
Kako je poručio, i sada kad ih bude pobedio za desetak dana, o njima će se voditi briga. Posebno je zahvalio penzionerima i ženama za koje je rekao da su najodgovorniji u našem društvu.
"Penzije će da rastu i to penzioneri treba da znaju. Posebno hvala našim ženama koje su sačuvale i porodice i društvo i Srbiju u celini", kazao je Vučić.
(Kurir.rs)
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