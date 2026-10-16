Slušaj vest

Nosilacliste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je juče u Lazarevcu da on hoće da služi samo svom narodu i nikome više i da je to upravo razlika između njega i njegovih političkih protivnika te da će zato i pobediti na parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar.

 "Do pobede 25. oktobra!"

Kako je poručio, i sada kad ih bude pobedio za desetak dana, o njima će se voditi briga. Posebno je zahvalio penzionerima i ženama za koje je rekao da su najodgovorniji u našem društvu.

"Penzije će da rastu i to penzioneri treba da znaju. Posebno hvala našim ženama koje su sačuvale i porodice i društvo i Srbiju u celini", kazao je Vučić.

(Kurir.rs)

Ne propustitePolitikaVREDNO SMO RADILI, SRBIJA JE JEDNA OD NAJBRŽE RASTUĆIH EKONOMIJA! Moćna Vučićeva poruka građanima (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaDAĆEMO 25 MILIONA ZA OBJEKTE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U LAZAREVCU! Vučić: Stranci im daju milione na dnevnom nivou! Kurtijev poslanik nosi majicu "Studenti pobeđuju"
Aleksandar Vučić Lazarevac izbori 2026 Ujedinjena Srbija
Politika"MOJA GLAVA JE U BOLJEM STANJU NEGO SVE NJIHOVE ZAJEDNO!" Vučić brutalnom porukom ODUVAO blokadere: Slobodari imaju svoju ideju, to je ono što ne mogu da unište
Aleksandar Vučić
Politika"JEDINO ŠTO MOŽETE TO JE DA ME UBIJETE, IZ ZATVORA ĆU DA VAS POBEĐUJEM!" Vučić u "Fokus specijalu": Od uspešne Srbije ne odustajem dok sam živ!
Aleksandar Vučić (3).png