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Predsednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić još jednom je naglasio zbog čega Ujedinjena Srbija mora da pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra.

Prema njegovim rečima, iza Studenteske liste krije se opasnost po Srbiju ne zbog studenata, nego zbog onih koji preko te ideje i liste rade na destrukciji zemlje i podjeli naroda.

- Student i sve što se iz te riječi izvodi, skoro da je svetinja u našoj percepciji. Zato je i naziv Studentska lista pažljivo i podmuklo odabran da bi proizveo emociju i utisak čistog i lepršavog, što svi trebaju da podrže.

Na žalost, iza lijepog imena skrivena je agenda najmračnije podjele i sukoba među Srbima sa plasiranjem ideja raznih gruhonjića, čanaka, videnovića, bakića i sličnih autošovinista i srbofoba koji otvoreno rade na destrukciji naše zemlje – objavio je Stevandić na društvenim mrežama.

On je poručio da je raskrinkavanje te podlosti i zamke, nacionalni zadatak svakog savesnog Srbina, bez obzira na političko opredjeljenje.