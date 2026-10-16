"IZA STUDENTSKE LISTE STOJI SKRIVENA AGENDA NAJMRAČNIJE PODELE SUKOBA MEĐU SRBIMA" Stevandić objasnio zbog čega MORA DA POBEDI Ujedinjena Srbija
Predsednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić još jednom je naglasio zbog čega Ujedinjena Srbija mora da pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji 25. oktobra.
Prema njegovim rečima, iza Studenteske liste krije se opasnost po Srbiju ne zbog studenata, nego zbog onih koji preko te ideje i liste rade na destrukciji zemlje i podjeli naroda.
- Student i sve što se iz te riječi izvodi, skoro da je svetinja u našoj percepciji. Zato je i naziv Studentska lista pažljivo i podmuklo odabran da bi proizveo emociju i utisak čistog i lepršavog, što svi trebaju da podrže.
Na žalost, iza lijepog imena skrivena je agenda najmračnije podjele i sukoba među Srbima sa plasiranjem ideja raznih gruhonjića, čanaka, videnovića, bakića i sličnih autošovinista i srbofoba koji otvoreno rade na destrukciji naše zemlje – objavio je Stevandić na društvenim mrežama.
On je poručio da je raskrinkavanje te podlosti i zamke, nacionalni zadatak svakog savesnog Srbina, bez obzira na političko opredjeljenje.
– Zato mora da pobedi Ujedinjena Srbija. I zato smo tu – Stevandićev je poruka pred večerašnji veliki skup Ujedinjene Srbije, u Novom Sadu u 18 časova na Trgu slobode.