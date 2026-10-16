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Opsesivna mržnja blokadera prema nosiocu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" prešla je sve granice - i ljudskosti i političke borbe! Na delu je najprizemniji pokušaj psihološkog pritiska: ponovo se kao i mnogo puta do sada udara na porodicu Aleksandra Vučića, a sada su ti napadi došli na morbidan nivo.

Društvenim mrežama počeo je da kruži skandalozan snimak kreiran pomoću veštačke inteligencije, na kojem se uz najgnusnije laži i manipulacije zloupotrebljavaju likovi Aleksandra Vučića i njegove supruge Tamare.

Na snimku, jedan od blokadera, sa bedžom s brojem 3 na grudima, agituje da se glasa za Studentsku listu navodeći primer kako partner vara ženu "ne jednom, ne dva puta, već godinama", dok se na ekranu smenjuju AI snimci i fotografije Aleksandra i Tamare Vučić!

- I svaki put kada ga uhvatiš u praveri on smisli novu laž. Laž kojom opravdava prevaru. Prevario te, slagao. Ali mu ni to nije dovoljno. Sada pokušava da te ubedi da se ti kriva što on vara i laže! Veza je postala toksična, poptuno si potonula. Više nisi ona ista, srećna, poletna i zaljubljena žena. Više ne možeš ni zamisliš vas dvoje negde daleko, same, daleko od svega. Šta bi uradila? Da li bi rekla: "ma svi su muškarci isti" ili bi jednostavno prekinula vašu vezu jer duboko u sebi znaš da tamo negde postoji neko ko bi ti pružio više, a i ti njemu? Neko, sa kim bi život mogao da bude mnogo lepši - govori blokader dok se sada na snimku smenjuju slike samo Tamare Vučić, pa zatim samo Aleksandra i nastavlja svoj skandalozno izlaganje:

- Dobro, postoji šansa da ne bude tako. Ali, moraš da veruješ jer život nije predugačak. Kratak je da bi prihvatali lažove, preverante i manipulatore. I upravo je ovo moj odgovor na čuvenu rečenicu: Ma svi su oni isti. Nisu.

Ovaj snimak je između ostalog na Iksu podelio i advokat i član predsedništva SNS Vladimir Đukanović sa zgražavanjem: