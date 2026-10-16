NAJGNUSNIJA KAMPANJA! Pristalice 'studentske liste' napravile morbidan AI snimak sa Aleksandrom i Tamarom Vučić "VI STE NEOPEVANA STOKA" (VIDEO)
Opsesivna mržnja blokadera prema nosiocu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" prešla je sve granice - i ljudskosti i političke borbe! Na delu je najprizemniji pokušaj psihološkog pritiska: ponovo se kao i mnogo puta do sada udara na porodicu Aleksandra Vučića, a sada su ti napadi došli na morbidan nivo.
Društvenim mrežama počeo je da kruži skandalozan snimak kreiran pomoću veštačke inteligencije, na kojem se uz najgnusnije laži i manipulacije zloupotrebljavaju likovi Aleksandra Vučića i njegove supruge Tamare.
Na snimku, jedan od blokadera, sa bedžom s brojem 3 na grudima, agituje da se glasa za Studentsku listu navodeći primer kako partner vara ženu "ne jednom, ne dva puta, već godinama", dok se na ekranu smenjuju AI snimci i fotografije Aleksandra i Tamare Vučić!
- I svaki put kada ga uhvatiš u praveri on smisli novu laž. Laž kojom opravdava prevaru. Prevario te, slagao. Ali mu ni to nije dovoljno. Sada pokušava da te ubedi da se ti kriva što on vara i laže! Veza je postala toksična, poptuno si potonula. Više nisi ona ista, srećna, poletna i zaljubljena žena. Više ne možeš ni zamisliš vas dvoje negde daleko, same, daleko od svega. Šta bi uradila? Da li bi rekla: "ma svi su muškarci isti" ili bi jednostavno prekinula vašu vezu jer duboko u sebi znaš da tamo negde postoji neko ko bi ti pružio više, a i ti njemu? Neko, sa kim bi život mogao da bude mnogo lepši - govori blokader dok se sada na snimku smenjuju slike samo Tamare Vučić, pa zatim samo Aleksandra i nastavlja svoj skandalozno izlaganje:
- Dobro, postoji šansa da ne bude tako. Ali, moraš da veruješ jer život nije predugačak. Kratak je da bi prihvatali lažove, preverante i manipulatore. I upravo je ovo moj odgovor na čuvenu rečenicu: Ma svi su oni isti. Nisu.
Ovaj snimak je između ostalog na Iksu podelio i advokat i član predsedništva SNS Vladimir Đukanović sa zgražavanjem:
- Vi ste zaista neopevana stoka! Ovako nešto napraviti i udarati na porodicu, to je nešto najodvratnije. Zato ćete izgubiti 25. oktobra, jer ništa vam nije sveto. Vi želite da delite porodice, da udarate na tradicionalne vrednosti srpskog društva, smisao života vam je u pokvarenosti i izopačenosti. Kakvo ste vi zlo, pa to je neverovatno! - napisao je Đukanović.