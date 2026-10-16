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Snažno nevreme pogodilo je Istanbul, gde su obilne padavine izazvale poplave u okrugu Kagitane, nakon što se potok izlio iz korita usled naglog porasta vodostaja.

U gradu se zatekao i srpski humanitarac Marko Nikolić, koji je na društvenim mrežama opisao dramatične trenutke kroz koje je prošao dok je pokušavao da se vrati u hotel. Ono što je trebalo da bude obična šetnja pretvorilo se u višesatnu borbu sa olujom, poplavljenim ulicama i saobraćajnim kolapsom.

"Ono što je trebalo da bude puka šetnja od grada do hotela, pretvorilo se u višečasovnu borbu sa olujama, poplavama. Sve je počelo kada nas je uhvatila užasna oluja na putu nazad u hotel. Nebo se otvorilo, kiša je nemilosrdno padala, ulice poplavljene, a saobraćaj je potpuno paralisan. Zarobljeni smo u tunelu, okruženi ružnim kolonama automobila, dok je napolju besnela oluja", rekao je na početku.

Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo

Kako je naveo, vreme je prolazilo, ali se kolone automobila nisu pomerale. Zarobljeni u taksiju, nisu znali koliko će čekanje trajati niti da li će uopšte uspeti da stignu do hotela. Na kraju su odlučili da izađu iz vozila i nastave peške, verujući da će tako brže stići do odredišta.

"Sati su prolazili a mi se bukvalno nismo pomerili! Taksi je stajao mirno, linije automobila potpuno nepokretne, a saobraćaj kao da je zaustavljen da postoji! Nismo znali šta da radimo, koliko će trajati, ni da li ćemo uopšte stići do hotela. Napolju je bila oluja, kiša je nemilosrdno padala, a mi smo bili zarobljeni u sred saobraćajnog haosa, bez pojI onda smo doneli odluku - izađemo iz taksija i nastavljamo peške! Verovali smo da ćemo tako brže stići do hotela. Nismo ni slutili da nas tek tada čeka prava drama i da će se običan povratak pretvoriti u satnu borbu sa kišom, vetrom, hladnim i poplavljenim."

Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo

Međutim, izlazak iz taksija nije im doneo olakšanje. Kiša i snažan vetar otežavali su svaki korak, a ubrzo su bili potpuno mokri. U jednom trenutku ugledali su most i pomislili da su pronašli put do sigurnog prolaza, ali ih je na drugoj strani sačekala nova prepreka.

"Kiša nas je bukvalno tukla sa svih strana! Za nekoliko minuta smo bili mokri do gole kože. Hladan vetar, natopljena odeća, voda svuda oko nas Ali nismo odustali. Videli smo most i pomislili da smo konačno našli spas. Popeli smo se i prešli je, verujući da ćemo preći na drugu stranu. A onda, na samom kraju mosta - ZATVOREN PROLAZ! Nema dalje! Nema izlaza! Nema drugog izbora nego da se vratimo istim putem! Opet kroz kišu, opet kroz vetar, potpuno mokro, smrznuto i iscrpljeno, najgore od svega? Nismo mogli da nađemo nijedan taksi! Vreme je prolazilo, nevreme nije prestalo, a mi smo stajali na ulicama ogromnog Istanbula, ne znajući kako ćemo se vratiti u hotel. Posle skoro četiri do pet sati borbe sa olujom, konačno se pojavio taksi! Mislili smo da je agonija kraj. Ali nije! Usledilo je skoro dva sata vožnje kroz zakrčene uliceI tek onda, posle svega, konačno smo stigli u hotel. Mokro, umorno, smrznuto ali bezbedno."

Tek nakon višesatnog lutanja po kiši i vetru uspeli su da pronađu taksi. Ipak, ni tada njihova agonija nije bila završena, jer ih je čekala još gotovo dvosatna vožnja kroz zakrčene ulice Istanbula. U hotel su konačno stigli iscrpljeni, mokri i promrzli, ali bezbedni.

Dramatični snimak koji je Nikolić objavio možete pogledati ovde.

Na kraju svoje objave, Nikolić je podsetio na to koliko nepredvidive situacije mogu da nas zateknu onda kada ih najmanje očekujemo.

"Život je zaista nepredvidiv. Ponekad te najveće avanture ne čekaju u pustinjama, u planinama ili u ledu. Ponekad te nađu u sred miliona grada, kad ih najmanje očekuješ."

Prema izveštajima, najmanje tri osobe su izgubile život usled nevremena, dok je više od 2.700 ljudi spaseno iz ugroženih područja. U pojedinim delovima grada zabeležene su ekstremne količine kiše, a brojne ulice i objekti našli su se pod vodom.