"KADA JE ALEKSANDAR ZATVORIO VRATA, VUKAN JE DOŠAO DO MENE I POČEO DA PLAČE" Tamara Vučić o sinu i suprugu - Sada je u fazi kada mu treba očinska figura
Tamara Vučić je u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu govorila o sinu Vukanu i odnosu koji on ima sa svojim ocem, Aleksandrom Vučićem.
Ona je rekla da je Vukan, koji sada ima 9 godina, ušao u fazu kada mu više nego obično treba očeva figura.
- Jer njemu je do sada mama bila sve i svja. I sada je ta faza kada mu treba i otac, onako baš intenzivno i mnogo, i posebno sa njim voli da razgovara na temu košarke, na temu fudbala, mnogo zna i sve prati - rekla je Tamara Vučić, i otkrila:
- Skoro se desilo da je Aleksandar nešto ranije nego što je njemu rekao morao da ode iz stana, i kada je Aleksandar zatvorio vrata, Vukan je došao do mene i počeo da plače.
Kaže da je plakao kada je bio mali, beba, ali da ga dugo nije videla da tako tužno plače.
- I baš se isplakao i kaže: "On uvek mora da ide ranije." Tata mu je uzor, izuzetno je ponosan i oni baš imaju njih dvojica specifičan jedan odnos. Jako lep, prepun i ljubavi, i nežnosti, i poštovanja. Vukan je izuzetno ponosan na Aleksandra.