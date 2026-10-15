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Tamara Vučić je u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu govorila o sinu Vukanu i odnosu koji on ima sa svojim ocem, Aleksandrom Vučićem.

Ona je rekla da je Vukan, koji sada ima 9 godina, ušao u fazu kada mu više nego obično treba očeva figura. 

- Jer njemu je do sada mama bila sve i svja. I sada je ta faza kada mu treba i otac, onako baš intenzivno i mnogo, i posebno sa njim voli da razgovara na temu košarke, na temu fudbala, mnogo zna i sve prati - rekla je Tamara Vučić, i otkrila:

- Skoro se desilo da je Aleksandar nešto ranije nego što je njemu rekao morao da ode iz stana, i kada je Aleksandar zatvorio vrata, Vukan je došao do mene i počeo da plače.

Kaže da je plakao kada je bio mali, beba, ali da ga dugo nije videla da tako tužno plače.

- I baš se isplakao i kaže: "On uvek mora da ide ranije." Tata mu je uzor, izuzetno je ponosan i oni baš imaju njih dvojica specifičan jedan odnos. Jako lep, prepun i ljubavi, i nežnosti, i poštovanja. Vukan je izuzetno ponosan na Aleksandra. 

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