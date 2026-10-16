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Nosilac liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za njega najvažnije što je u Novi Sad doveo 14 fabrika i što ovaj grad ima 40.000 više zaposlenih nego što je imao 2012. godine.

"Sa 138. 000 na 178. 000 formalno zaposlenih ljudi", istakao je Vučić u intervjuu koji vodi glavna i odgovorna urednica Tanjuga Jovana Joksimović, u brzom vozu kojim je krenuo u Novi Sad, gde će biti održan skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija".

Vučić je, govoreći o investicijama u Vojvodini, rekao da, ako se krene od Pančeva, tu postoje dve fabrike - CTF i Brose, dva bisera nemačke industrije, bez kojih Pančevo ne bi imalo budućnost.

"Ovako Pančevo ima izvanrednu budućnost. Pregovarao sam sa predsednikom Rumunije, uskoro idemo na izgradnju autoputa Beograd-Vršac, Vršac-Temišvar, tako da će i taj prelepi barokni grad da nam bude dostupan i da nas spaja sa Rumunijom brže, bolje nego što je bio slučaj ranije. Nekako sa Rumunijom i sa Bosnom i Hercegovinom nismo imali gotovo nikakve veze. Sad dodatno radimo na tome", rekao je on.

Dodao je da se gradi ubrzano i da je već 14,9 odsto kompletno fizičko izvršenje autoputa Beograd-Zrenjanin-Zrenjanin-Novi Sad.

"Uradili smo mnogo lokalnih i regionalnih puteva, da prvo to završimo. Ne zaboravite da radimo 'Smajli' na severu i da ćemo već sledeće godine, do Vidovdana, da imamo završeno Bački Breg- Sombor-Kljajićevo. Nastavljamo Kljajićevo- Sivac-Kula-Vrbas do Srbobrana, a onda od Srbobrana, preko Bečeja, Novog Bečeja, idemo za Kikindu. To su neverovatne stvari", rekao je Vučić.

Ukazao je da je i Ling Long promenio sliku Zrenjanina i da je danas najveći investitor u Srednjem Banatu.

Odgovarajući na pitanje da li je rešen problem sa pijaćom vodom u Zrenjaninu, Vučić je rekao da je najvećim delom rešen i da je to bila važna stvar za Zrenjanin, ali da i dalje postoji problem sa vodom u celoj Vojvodini.