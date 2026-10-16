"NISAM MOGAO DA ZAUSTAVIM SUZE, RAZUMEO SAM I BOL I GNEV LJUDI" Vučić o padu nadstrešnice: Daćemo sve od sebe da pravda bude zadovoljena! Neki su to iskoristili
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govoreći u Novom Sadu na skupu te liste podsetio je na jednu od najvećih tragedija koja nas je zadesila - pad nadstrešnice.
"1. novembra se dogodila ljudska tragedija koja je pogodila svakog čoveka u našoj zemlji. 16 ljudi je izgubilo život u padu nadstrešnice, Srbija je stala u neverici i činilo mi se da smo se u tih 24 sata u bolu i tuzi svi ujedinili. Dobro smo razumeli razmere tragedije, pokušali da pomognemo porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Veče posle toga došao sam na stanicu da upalim sveću. Otišao sam prvo u porodicu Firić, koja je izgubila dva člana - devojčice divne Valentinu i Saru i deku Đorđa. Nisam mogao da zaustavim suze, i razumeo sam i bol i gnev ljudi i još jedanput, izražavam saučešće porodicam i nadam se da tamo negde, u raju, iznad nas, su u stanju da svakome od nas oproste, svaki greh, krivicu! Ali ono što moramo da uradimo je da dođemo do pravde, do stvarne pravde, ne političke", rekao je Vučić.
Tu ne sme da bude milosti, izdvojio je.
"Daćemo sve od sebe da pravda bude zadovoljena! Nije naš i ničiji da od nečega što je bila tragedija izvuče politiku, što su neki iskoristili!"