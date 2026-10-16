"1. novembra se dogodila ljudska tragedija koja je pogodila svakog čoveka u našoj zemlji. 16 ljudi je izgubilo život u padu nadstrešnice, Srbija je stala u neverici i činilo mi se da smo se u tih 24 sata u bolu i tuzi svi ujedinili. Dobro smo razumeli razmere tragedije, pokušali da pomognemo porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Veče posle toga došao sam na stanicu da upalim sveću. Otišao sam prvo u porodicu Firić, koja je izgubila dva člana - devojčice divne Valentinu i Saru i deku Đorđa. Nisam mogao da zaustavim suze, i razumeo sam i bol i gnev ljudi i još jedanput, izražavam saučešće porodicam i nadam se da tamo negde, u raju, iznad nas, su u stanju da svakome od nas oproste, svaki greh, krivicu! Ali ono što moramo da uradimo je da dođemo do pravde, do stvarne pravde, ne političke", rekao je Vučić.