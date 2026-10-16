Politika
"SAMO ŠTO MI SUZE NISU KRENULE VEČERAS" Vučić o emocijama u Novom Sadu: Hvala vam na divnom dočeku! (VIDEO)
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, kako kaže, samo što mu suze nisu krenule večeras u Novom Sadu zbog veličanstvenog dočeka naroda okupljenog na Trgu slobode.
Vučić, koji je na skup liste "Ujedinjena Srbija", došao u društvu premijera Slovačke Roberta Fica, zahvalio se svima na divnom dočeku.
Dok je Vučić izlazio na binu, iz desetine hiljada grla začule su se reči pesme "Ruzmarin".
"Samo što mi suze nisu krenule večeras. Hvala vam na divnom dočeku!", napisao je Vučić na Instagramu.
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