Slušaj vest

Predsednik Vlade Slovačke Robert Fico izjavio je večeras na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu da Aleksandar Vućić brani suverenost Srbije i ne da da Srbijom upravlja neko iz sveta, ma koliko taj neko bio moćan.

- Nisam došao da vam držim lekcije kako da glasate, kako to neki drugi stranci rade, kao da bolje od vas znaju šta je dobro za vas. Sećam se naših prvih susreta, čoveka još mladog, ali sa jasnom vizijom za svoju zemlju. Izgarao je za to da Srbija bude uspešna i bogata; nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, ako bi prepoznao da bi to moglo da donese boljitak njegovoj zemlji - rekao je Fico i nastavio:

Foto: Kurir

- Treba biti pravi lider, lider sa kičmom, pa zarad interesa sopstvene zemlje znati reći "ne" kad drugi traže da mislimo i radimo isto. E, zato podržavam Aleksandra: on ne da da Srbijom upravlja neko iz sveta, ma koliko bio moćan. On brani suverenost Srbije da pravi sopstvene izbore. Suverenost nema cenu. Mnogo je to skupa reč, a verujte mi, bar ja znam koliko je to teško i koliko opasno može da bude jer smo slični i delimo iste vrednosti - rekao je Fico.

On je rekao da se to ne sviđa onima koji bi Srbiju da pretvore u senku, da je zaustavljaju, da bude manja od malih, slabija od slabih.

- Baš zbog toga postavljaju nove uslove i obaveze za članstvo u Uniji. Drago mi je da sam danas došao baš ovde, u Novi Sad, na sever Srbije, u Vojvodinu, gde vekovima ravnopravno žive moji sunarodnici Slovaci sa Srbijom i drugima. Zahvaljujem vam na pažnji koju pokazujete prema njima. Zahvaljujući Aleksandru, uskoro dobijaju slovačku kuću za koju je država Srbija već dala novac na raspolaganje. Srpske vlasti vode politiku koja spaja. Srpske vlasti vode politiku koja spaja, a ne razdvaja. U meni i sa Slovačkom, Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja na koga nikakvi pritisci ne mogu da utiču. Zato želim da vam i danas kažem: čuvajte mir, čuvajte stabilnost - poručio je Fico.