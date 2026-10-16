"Smetala im je slobodarska, samostalna i nezavisna Srbija. Nisu razumeli da Srbin uvek oseti kada mu udariš u državu, da Srbin prepozna to i da se naglo okrene i počne da brani svoju zemlju snažnije nego bilo ko. I tad je Srbija okrenula se i rekla: 'Ne damo vam da nam srušite našu otadžbinu.' I hvala vam na tome, hvala vam za sve što ste izdržali u prethodne dve godine. Legitimna osećanja žalosti i tuge izmanipulisana su i pretvorena u nečiji gnev i bes, a zatim u nasilje nad državnim institucijama, u haos i anarhiju u zemlji. Univerziteti su pretvoreni u ogranke političkih stranaka, nastavnici su pretvoreni u političke komesare, roditelji u taoce. Naši dobri policajci i policajke pretvoreni su u mete, a naše ulice pretvorili su u bojišta. Ponoviću: ovde se nije radilo o zahtevu za pravdom", rekao je i dodao: