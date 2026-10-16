"TO JE BIO ISKLJUČIVO POZIV NA POLITIČKI LINČ LJUDI KOJI DRUGAČIJE MISLE" Vučić o blokaderima: Uneli su milijarde evra da bi uništili Srbiju
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", govoreći na skupu u Novom Sadu, rekao je da su "uneli milijarde evra da bi uništili Srbiju".
"Smetala im je slobodarska, samostalna i nezavisna Srbija. Nisu razumeli da Srbin uvek oseti kada mu udariš u državu, da Srbin prepozna to i da se naglo okrene i počne da brani svoju zemlju snažnije nego bilo ko. I tad je Srbija okrenula se i rekla: 'Ne damo vam da nam srušite našu otadžbinu.' I hvala vam na tome, hvala vam za sve što ste izdržali u prethodne dve godine. Legitimna osećanja žalosti i tuge izmanipulisana su i pretvorena u nečiji gnev i bes, a zatim u nasilje nad državnim institucijama, u haos i anarhiju u zemlji. Univerziteti su pretvoreni u ogranke političkih stranaka, nastavnici su pretvoreni u političke komesare, roditelji u taoce. Naši dobri policajci i policajke pretvoreni su u mete, a naše ulice pretvorili su u bojišta. Ponoviću: ovde se nije radilo o zahtevu za pravdom", rekao je i dodao:
"Ovo je bio isključivo poziv na politički linč ljudi koji drugačije misle. Sve ovo završiće se 25. oktobra, za tačno 8 ili 9 dana. Tog dana će narod Srbije, a ne ljudi van Srbije, izaći na izbore, glasati i odlučiti kakvu budućnost žele. Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite".