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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", obratio se danas građanima okupljenim na Trgu slobode u Novom Sadu, na velikom narodnom skupu liste "Ujedinjena Srbija".

Vučić je tokom obraćanja najavio da će država tokom ove godine izdvojiti šest milijardi dinara, odnosno više od 50 miliona evra, za lečenje dece i drugih pacijenata koji boluju od retkih i teških bolesti. Posebno je govorio o izuzetno skupim terapijama za obolele od mišićne distrofije.

On je naglasio da postoje porodice koje se suočavaju sa izuzetno visokim troškovima terapija i da država mora da pomogne obolelima.

- Imamo mnogo dece sa retkim bolestima. Terapije su preskupe - rekao je Vučić.

Govoreći o problemima sa kojima se suočavaju porodice obolele dece, Vučić je pomenuo mišićnu distrofiju i visoke cene lekova.

- Nisam lekar i ne moram da znam sve medicinske nazive. Znam da je ogroman novac - rekao je.

On je potom najavio da će odluka o dodatnim sredstvima biti doneta tokom ove godine.

Vučić je precizirao iznos koji će, prema njegovim rečima, država izdvojiti za lečenje.

- Hoću da ljude koji imaju decu, koji imaju svoje bližnje koji boluju od te bolesti, obavestim da ćemo odmah doneti odluku, tokom ove godine, da uložimo šest milijardi, što je preko 50 miliona evra, da lečimo tu decu i sve koji boluju od te i drugih teških bolesti - najavio je Vučić.