- NIPT testovi za trudnice, valjda sam dobro izgovorio, od sada će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju. Želim takođe da kažem i za naše starije i za naše mlađe. 2006. oni koji nisu dobro upravljali ovom zemljom, ukinuli su stomatološke usluge, najveći deo stomatoloških usluga, i za naše stare i za naše mlade. To ćemo da vratimo i ponovo ćete da imate svog zubara besplatno već od početka sledeće godine. Krenućemo sa tom akcijom najpre za stare, kasnije i za sve ostale. I to je deo našeg programa o zdravstvu i to je stvar koju sam želeo da vam kažem - rekao je Vučić.