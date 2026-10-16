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Nosilac liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da će ubuduće NIPT testovi (prenatalni testovi) za trudnice biti o trošku države.

- NIPT testovi za trudnice, valjda sam dobro izgovorio, od sada će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju. Želim takođe da kažem i za naše starije i za naše mlađe. 2006. oni koji nisu dobro upravljali ovom zemljom, ukinuli su stomatološke usluge, najveći deo stomatoloških usluga, i za naše stare i za naše mlade. To ćemo da vratimo i ponovo ćete da imate svog zubara besplatno već od početka sledeće godine. Krenućemo sa tom akcijom najpre za stare, kasnije i za sve ostale. I to je deo našeg programa o zdravstvu i to je stvar koju sam želeo da vam kažem - rekao je Vučić.

Detalje skupa čitajte u posebnoj vesti.

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