Darko Stojanović (36) izlio je na seoskom groblju betonski krst za Branislava Stojanovića, kojeg i ne poznaje

Slušaj vest

Ponekad nas ljudskost navede da učinimo nešto za nekoga koga nikada nismo upoznali, a jedna takva priča sada ima važan cilj! Pronaći porodicu pokojnog Branislava Stojanovića, kome je Darko, čovek dobre volje, podigao spomenik na lokalnom groblju i sada želi da njegovim najbližima otkrije gde počiva.

Podsetimo, Darko je na lokalnom groblju, u naselju Leskovac kod Lazarevca, podigao spomenik Branislavu Stojanoviću, čoveku koga, kako navodi, nije lično poznavao, ali je želeo da njegov grob bude dostojno obeležen. Rešio je da mu napravi spomenik.

Drveni krst i beli peškir

Priča počinje 2021. godine, kada je Darko, tokom redovne posete grobu svom dedi, primetio novu humku. Na njoj je bio samo drveni krst i beli peškir preko njega:

- U selu, kada nas neko napusti, obično o tome svi čujemo. Ovoga puta bilo je drugačije, ništa se nije saznalo, ali je neko pokopan. Sklonio je peškir i spazio par plastičnih belih slova. Pisalo je Branislav Stojanović 1950-2021.

Foto: Privatna Arhiva

Narednih dana saznao je o kome se radi. Branislav je u Leskovac došao iz ljubavi prema ženi po imenu Slobodanka.

- Znao sam je odranije. Govorila mi je koliko je on dobar prema njoj, koliko se vole. Ona je preminula pre njega i sahranjena je pored prvog supruga. On je ostao sam u kući u kojoj su živeli, a onda je posle nekoliko godina i on preminuo - ispričao je Darko ranije za Kurir.

Tokom svoje naredne posete, Darko je primetio da je grob utonuo, a krst iskrivljen. Nastavio je da ga obilazi i uređuje svaki put kada bi došao da obiđe najbliže. Kroz godinu dana već nije bilo nikakvog obeležja koji bi ukazivao da tu postoji grob. Darko je doneo odluku da izlije betonski krst.

Podigao spomenik Branislavu Stojanoviću

U međuvremenu Darko je došao do novih podataka o pokojniku, zbog čega se sada nada da će uspeti da pronađe njegove srodnike i obavesti ih o svemu što je učinio.

Foto: Privatna Arhiva

- Tražim porodicu pokojnog Branislava Stojanovića. Ponekad nas život dovede u priliku da učinimo nešto za nekoga koga nismo ni poznavali, ali prema kome osetimo ljudsku potrebu da pokažemo poštovanje. Tako sam i ja, iz svojih ličnih razloga i želje da se sačuva dostojanstvo pokojnika, podigao spomenik Branislavu Stojanoviću, koji počiva na našem lokalnom groblju - napisao je Darko nedavno u Fejsbuk grupi "Život na selu – Leskovac Kolubarski".

Potom je otkrio do kojih saznanja je došao.

- Njegovom ocu je bilo ime Živko, a Branislav je svojevremeno bio prijavljen na adresi u Ulici Listopadna broj 5, na Voždovcu u Beogradu. Zato ovim putem pokušavam da dođem do njegovih srodnika, potomaka ili drugih članova porodice. Želeo bih da porodica sazna gde počiva njihov Branislav i da zna da na njegovom grobu postoji spomenik - napisao je Darko i dodao:

- Smatram da je to važno, jer svako zaslužuje da mu ime i mesto počinka ne budu zaboravljeni, a njegovi najbliži imaju pravo da znaju gde mogu da mu odaju poštu.

"Želim da porodica sazna gde Branislav počiva"

Njegova namera je, kako ističe, isključivo dobra.

- Ukoliko pronađem porodicu, želeo bih da ih obavestim o svemu što sam učinio. Ako smatraju da bi spomenik trebalo drugačije urediti ili zameniti odgovarajućim, spreman sam da sa njima o tome razgovaram i pronađemo najbolje rešenje. Molim sve koji možda prepoznaju ime Branislava Stojanovića, znaju nešto o njegovoj porodici ili imaju saznanja koja bi mogla da pomognu da se do njih dođe, da mi se jave privatnom porukom - apelovao je on.

Istakao je da nema nameru da bilo šta prisvaja niti da odlučuje u ime porodice.

- Želim samo da učinim ono što smatram ljudskim i ispravnim, da porodica sazna gde počiva njihov Branislav i da njegov grob bude obeležen na način koji će i njima biti prihvatljiv. Hvala svima koji mogu da pomognu da se ova priča završi jednim lepim i ljudskim susretom - zaključio je.