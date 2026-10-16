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O tome svedoče slike s Trga slobode, koji je, kao i sve okolne ulice, bio krcat! Nije imala gde igla da padne.

1/8 Vidi galeriju Skup liste "Ujedinjena Srbija" na Trgu slobode Foto: Kurir

Nosilac liste Aleksandar Vučić i njegov dragi gost, premijer Slovačke Robert Fico, dočekani su na spektakularan način.

I sam Vučić je zahvalio narodu na, kako je naveo, veličanstvenom dočeku.

"Samo što mi suze nisu krenule večeras", napisao je Vučić na Instagramu.

Grmelo je "Aco, Srbine" i čuveni hit Merime Njegomir "Ruzmarin", koji je postao prepoznatljiv za skupove liste "Ujedinjena Srbija".

A onda su Fico i Vučić održali moćne govore! Pritom, premijer Slovačke je govorio na srpskom jeziku, čime je ukazao ogromno poštovanje i Vučiću, i srpskom narodu i Srbiji.

1/10 Vidi galeriju Vatromet na kraju skupa u Novom Sadu Foto: Videoplus