Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", govoreći na skupu u Novom Sadu, rekao je da je najveći mrzitelj Srba u Evropi podržao Iliju Srdanovića i tzv. studentsku listu. Reč je o Ginteru Felingeru.

"Najveći mrzitelj Srba u Evropi, NATO lobista i prištinski lobista danas je podržao Iliju Srdanovića i 'Studentsku listu'. Borićemo se i pobediti zlo koje se nadvilo nad Srbijom!", naveo je Vučić na Instagramu, gde je podelio i tu Felingerovu objavu.