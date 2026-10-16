BORIĆEMO SE I POBEDITI ZLO KOJE SE NADVILO NAD SRBIJOM Vučić: Najveći mrzitelj Srba u Evropi, NATO i prištinski lobista podržao Srdanovića i "studentsku listu"
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", govoreći na skupu u Novom Sadu, rekao je da je najveći mrzitelj Srba u Evropi podržao Iliju Srdanovića i tzv. studentsku listu. Reč je o Ginteru Felingeru.
"Najveći mrzitelj Srba u Evropi, NATO lobista i prištinski lobista danas je podržao Iliju Srdanovića i 'Studentsku listu'. Borićemo se i pobediti zlo koje se nadvilo nad Srbijom!", naveo je Vučić na Instagramu, gde je podelio i tu Felingerovu objavu.
"Ginter Felinger, valjda najveći NATO lobista i najveći prištinski lobista, najveći mrzitelj Srba u Evropi, je jasno rekao: 'Vučić mora da bude poražen' Hvala mu, to mi je najbolja preporuka kod mog naroda. Sada ste sve razumeli: ko su ljudi koji me ruše, ko su ljudi koji hoće neke druge na vlasti u Srbiji", rekao je Vučić u Novom Sadu.