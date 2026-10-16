"PORUKA IZ NOVOG SADA JE JASNA: SRBI SA OBE STRANE DRINE STOJE ZAJEDNO" Milorad Dodik poručio: 25. oktobra - za Aleksandra Vučića, za Ujedinjenu Srbiju (VIDEO)
- Milorad Dodik podržao je skup liste 'Ujedinjena Srbija' u Novom Sadu i poručio da je uz Aleksandra Vučića.
- Istakao je da je došao iz Republike Srpske da stane uz lidera koji je, kako kaže, podigao Srbiju i vratio joj autoritet.
- Poručio je da Srbi sa obe strane Drine stoje zajedno i pozvao na podršku 25. oktobra.
Predsednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se povodom velikog skupa liste "Ujedinjena Srbija" na Trgu slobode u Novom Sadu.
U Novom Sadu sam, uz Aleksandra Vučića i listu Ujedinjena Srbija. Jer ovo nije samo miting nego slika Srbije koja zna šta hoće.
Došao sam iz Republike Srpske da stanem tamo gdje i pripadam - uz čovjeka koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu. Uz lidera koji je Srbiju ekonomski podigao, vratio joj autoritet u svijetu i nije dozvolio da se stidi svog imena. I uz listu koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna.
Drago mi je što u Novom Sadu vidim i Roberta Fica, premijera Slovačke, čovjeka koji suverenizam i nacionalne interese stavlja na prvo mjesto.
Poruka iz Novog Sada je jasna: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno. Za Srbiju koja ne kleči. Za Srpsku koja ne odustaje. Za budućnost koja je naša.
Dvadeset petog oktobra - za Aleksandra Vučića, za Ujedinjenu Srbiju, za snažnu Srbiju! Jer jaka Srbija znači i sigurnu Republiku Srpsku - poručio je Dodik putem objave na Iksu.
Kurir.rs