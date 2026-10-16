Slušaj vest

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se povodom velikog skupa liste "Ujedinjena Srbija" na Trgu slobode u Novom Sadu.

U Novom Sadu sam, uz Aleksandra Vučića i listu Ujedinjena Srbija. Jer ovo nije samo miting nego slika Srbije koja zna šta hoće.

Došao sam iz Republike Srpske da stanem tamo gdje i pripadam - uz čovjeka koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu. Uz lidera koji je Srbiju ekonomski podigao, vratio joj autoritet u svijetu i nije dozvolio da se stidi svog imena. I uz listu koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna.

Drago mi je što u Novom Sadu vidim i Roberta Fica, premijera Slovačke, čovjeka koji suverenizam i nacionalne interese stavlja na prvo mjesto.

Poruka iz Novog Sada je jasna: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno. Za Srbiju koja ne kleči. Za Srpsku koja ne odustaje. Za budućnost koja je naša.

Dvadeset petog oktobra - za Aleksandra Vučića, za Ujedinjenu Srbiju, za snažnu Srbiju! Jer jaka Srbija znači i sigurnu Republiku Srpsku - poručio je Dodik putem objave na Iksu.