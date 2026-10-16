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Lista "Ujedinjena Srbija" održala je večeras veličanstven skup na Trgu slobode u Novom Sadu. Nosilac te liste Aleksandar Vučić prvo je vozom došao do Petrovaradina, a odatle je peške došao do centra grada.

Njega su tokom šetnje od 5 kilometara pratili bajkeri, trakoristi i reka ljudi, dok su ga oni koji su bili pored puta oduševljeno pozdravljali i mahali mu. Na Trgu su Vučića dočekale hiljade ljudi, a ovakvi prizori zasmetali su blokaderima, koji su na kraju morali da priznaju da je ovo Vučićeva pobeda.

- Ulazi peške u Novi Sad kao oslobodilac. Dozvolili smo im. Ovo je simbolično njegova pobeda - navela je korisnica mreže Iks.

Detalje skupa pročitajte u posebnoj vesti.

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