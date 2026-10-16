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Siniša Mali (lista Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija), Dušan Bajatović (lista Ivica Dačić – Faktor stabilnosti), Jugoslav Ristić (Studentska lista – Studenti pobeđuju) i Dragan Đilas (lista Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš) učesnici su debate na televiziji Nova, a tema je ekonomija i životni standard.

Fokus razgovora je na stanju javnih finansija, srpske privrede i životnog standarda građana.

Foto: Printskrin NOVA

"Ima dva razloga što danas bolje živimo. Jedan je prosečna zarada - 1.034 evra, u realnom iznosu, u jedinicama kupovne moći...", počeo je Mali kada ga je voditelj prekinuo pitanjem:

"Da li vi bolje živite nego 2012?"

"Kako živim sad u odnosu na 2012? Apsolutno živim bolje iz više razloga, a glavni razlog je što nemam Dejana Šoškića, da svako jutro gledam kurs. Mogu mirno da spavam. Sad je kurs stabilan".

"Plata mi je 160.000 dinara"

"Moja plata 2012. bila veća jer sam bio u privatnom sektoru. Danas je 160.000 dinara, u evrima 1.400".

Kada je Đilas rekao da sada živi lošije, Mali se nadovezao:

"Vi živite lošije jer ste opljačkali 619 miliona evra".

Foto: Printskrin NOVA

Bajatović se našalio na pitanje da li sada bolje živi, rekao je: "Mene pitate kad sam najplaćeniji srpski menadžer... A za tačne cifre, moram ženu da pitam".

"Kako vas nije sramota"

Kada je penzioner sa tzv. studentske liste Ristić rekao da sada lošije živi, Mali mu je odgovorio:

"Kako vas nije sramota, gospodine Ristiću? 2022. godine dobijate donacije na vašu nevladinu organizaciju, ako se ne varam, 2,5 miliona dinara. 2023. kupujete kuću u Kragujevcu. A kažete da živite gore danas nego što ste živeli 2012. godine."

Malom isključen mikrofon

Kada je nastala žestoka rasprava, voditelj je Siniši Malom isključio mikrofon i dao reč Đilasu.

Medicinski radnici sad imaju 4 puta veću platu

Govoreći o korupciji u vreme Đilasa, Mali je rekao:

"Dragan Đilas priča o krađi i korupciji. Poštovani građani Srbije, dakle, on apsolutno polazi od sebe. U njegovo vreme, po njegovim ugovorima, njegovim aneksima, njegovim poslovima, samo je bila korupcija, samo je bila krađa".

"U vreme Dragana Đilasa medicinska sestra imala je 32.000 dinara platu, lekar opšte prakse 53.000. Danas lekar opšte prakse ima 151.000, medicinska sestra 102.000 dinara - četiri puta više."

Na konstataciju voditelja da četvrtina prima medijalnu platu, Mali kaže:

"Četvrtina ljudi je 2012. bila bez posla. U vreme njih dvojice..."

Foto: Printskrin NOVA

Voditelje tada prekinuo Malog i pitao ga na koju dvojicu misli, a Mali je odgovorio da je i Ristić bio blizak vlasti, odnosno Borisu Tadiću.

"Medijalna plata je danas 95.000 dinara. U vreme gospodina Ristića, koji se borio tada za sindikalna prava, bila je 35.000 dinara. Prosečna zarada danas po prvi put pokriva potrošačku korpu. Minimalna zarada prvi put pokriva minimalnu potrošačku korpu", rekao je Mali.

A onda je Ristić brutalno uvredio Malog:

"Za lažnog doktora bi sad trebao neki doktor".

"Da li ste vi dobili pare od Šveđana? Da li ste vi kupili kuću?", pitao je Mali Ristića, na šta je on odgovorio negativno, pa je Mali nastavio:

"Pa odakle vama blokaderima onda pare?!"

Foto: Printskrin NOVA

Bajatović: Nama Evropa daje 900.000 evra dnevno, a Rusija 3,5 miliona

"Nama Evropa daje 900.000 evra dnevno, a Rusija 3,5 miliona. Mi smo najbolje prolazili kad smo sarađivali i s Rusima i s Amerikancima", rekao je Bajatović i obratio se Đilasu: "Znam da te to nervira".

Foto: Printskrin NOVA

Ristić preti Malom

"Ako budete ćutali, biće to olakšavajuća okolnost za vas posle 26.", počeo je Ristić da preti Malom, na šta je on reagovao:

"Da li vi to meni pretite?", pitao je Mali i obratio se voditelju: "Da li ste vi na njegovoj strani? Zašto ne reagujete?"

Pitanja građana

Učesnici su odgovarali na pitanja građana koja su se uglavnom odnosila na životni standard.