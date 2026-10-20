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Predsednik SNS Miloš Vučević govorio je o predstojećim izborima, zabrani gostovanja Aleksandra Vučića na N1, kao i o skupu u Novom Sadu.

- Mislim da je naš program i plan za Srbiju dobro poznat. Mi smo u toku letnjih meseci bili aktivni, a novina je da je Aleksandar Vučić išao u preciznije iznošenje planova i poseban akcenat stavio na oblast zdravstva, rešavanja komunalnih problema. Zdravstvo je posebno stavljeno u fokus. Ako dobijemo poverenje naroda i Vučić bude predsednik Vlade, da u neredne tri godine u svakoj opštini se nešto uradi u zdravstvenim ustanovama, da se ljudi osete ravnopravnim- rekao je Vučević za Tv Prva. Govoreći o zdravstvu on je podsetio da se u zemlju vraćaju lekari i medicinske sestre, da se proširuje lista retkih bolesti čije lekove finansira država i da je Vučić najavio uvođenje besplatnih prenatalnih testova za trudnice.

Osvrnuo se i na zabranu gostovanja Aleksandra Vučića u TV duelu na N1.

- Kada sam čuo juče mislio sam da je šala. Kada sam video da je stvarno da pozivaju našu listu, ali bez prvog na listi. Šta bi oni radili da su na vlasti? Ovo je opasno što oni spremaju. Oni bi napravili koncept ponovnog osiromašenja građana, a ličnog bogaćenja. Oni nemaju nijednog radnika na listi, a većina je na državnom aparatu. Ne daj Bože da pobede, ko će od njih da se javi na telefon kada pozove Putin, Makron, Mercu? Ko će da se javi i da kaže šta je stav Srbije? Ne može da odete na zbor pa pustite na spikerfon - rekao je Vučević i dodao:

- Oni bi hteli da nas uvuku u taj haos. Nikada nisam komentarisao ničije privatne živote, o moralu Pajtića neću da pričam. To je čovek koji je želeo sve najgore svima nama, pokazao je da ima ozbiljnu dozu podlosti o sebi i stalno se pokazuje kao moralna gromada. A onda vidimo iza zavese šta radi. Dobro je da su maske pale, a njegov privatni život je njegov privatni život. Građani su mogli da vide ko stoji iza blokaderske politike. To nisu mladi, studenti, iza svega stoji čista politika, stari kadrovi, duboka Demokratska stranka - poručio je Vučević.

Govoreći o mitingu u Novom Sadu ističe da je bio veoma važan i da su nakon njega pale stege.

- Novi Sad je oslobođen kad se to desilo. Pale su te stege, to što je silovano od strane blokadera skoro dve godine. Zato je pozitivna emocija posle 16. oktobra. Prodisali su ljudi. Vojvodina je Srbija, oko toga nema igre. To je rečeno baš oko spomenika Svetozaru Miletiću, to je njegov legat. Mnogo simbolike je, od pešaka koji su došli iz Bačke Palanke, ulazak paora, biciklista, bajkera, dolazak Aleksandra sa vozom koji je simbol snaženja Srbije, pešači kroz Petrovaradin i ulazi istim putem kojim je vojska 1918. godine oslobodila Novi Sad. Bilo je sve na nivou, bez ijednog incidenta. Bio sam srećan i zadovoljan. Još jednom se zahvaljujem Robertu Ficu što je došao. Bilo je važno da u Vojvodinu dođe slovački premijer- zaključio je predsednik SNS i pozvao građane da izađu i glasaju i iskoriste svoje ustavno pravno.