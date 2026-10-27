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Rezultati vanrednih parlamentarnih izbora - na osnovu preko 97 odsto obrađenih biračkih mesta - označili su kraj četrnaestogodišnje vladavine Srpske napredne stranke i otvorili potpuno novu dinamiku na političkoj sceni Srbije. Ispit zrelosti svake političke organizacije s više od decenije na vlasti meri se pre svega načinom na koji prihvata gubitak te vlasti, a SNS i nosilac njegove liste Aleksandar Vučić taj ispit položili su sa čistom desetkom proglašavajući iz svog štaba pobedu suparničke liste.

I pored manjeg broja osvojenih glasova od očekivanih, rezultati glasanja među Srbima u regionu pokazuju da izborna snaga SNS nije ograničena samo na biračko telo u Srbiji. Pobeda u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji pokazala je da Srpska napredna stranka i dalje može da računa na široku podršku dela srpskog naroda u okruženju.

Bili opozicija

Kad je reč o skupštinskom sazivu, sa osvojena 103 poslanička mandata, prema preliminarnim rezultatima, SNS ostaje masivna, monolitna parlamentarna grupacija koja će, prema svim najavama njenog vrha, igrati ulogu izuzetno borbene i disciplinovane opozicije.

U prvim postizbornim nastupima iz vrha SNS, kome opoziciono delovanje nije nepoznato, poručuju da jedva čekaju da sednu u poslaničke klupe i najavljuju jaku poslaničku grupu, uz ocenu da je ovo odličan trenutak da se "stranka pročisti", što je fenomen koji je u prošlosti zadesio svaku vladajuću partiju u Srbiji, od SPS 2000. do DS 2012. godine.

Aleksandar Vučić je obećao da će novim vlastima pokazati kako izgleda istinsko opoziciono delovanje.

Aleksandar Vučić u izbornom štabu SNS Foto: RTS

- Od nas će sad otići neki biznismeni, neki ljudi, ali naša struktura je veoma čvrsta, mi smo veoma jedinstveni, veoma snažni, na opoziciju smo naučili. Većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti. Borićemo se i pokazati šta je opozicija, ponosan na sve što smo uradili - naglasio je Vučić.

Spremni na borbu

Lider naprednjaka Miloš Vučević izjavio je da će SNS u Skupštini Srbije imati "konkurentnu poslaničku grupu koja će biti vrlo borbena".

- SNS je jedina stranka koju građani mogu da prepoznaju kao stranku, dok su druge u procesu gašenja, a vreme će pokazati kako će ovo nepoznato političko agregatno stanje biti artikulisano. Mi smo se borili protiv nečeg što nije klasična politička opcija. Opstali smo i ostaćemo, nećemo se raspasti i razići. Mi ćemo da osvežimo naše redove, i to će biti bolne, ali lekovite promene. SNS će da homogenizuje svoje tkivo, obećavamo narodu Srbije da ćemo da budemo nepokolebljiva i čvrsta opozicija. Neka se spreme za duge i iscrpljujuće rasprave. Moraju da računaju da će imati 105 političkih samuraja - rekao je Vučević.

Vučević: Opstali smo i ostaćemo Foto: Printskrin Pink TV

Dodao je da će u kratkom roku biti održana sednica Predsedništva stranke, da će se birati novi ljudi za pojedine pozicije, a stranka spremati za nove izbore.

Studentska lista više neće moći da ćuti o temama poput Kosova i Metohije, Rusije i Republike Srpske. Čestitamo, dobili ste priliku, a mi ćemo predstavljati oči i uši naroda u Skupštini. Bili smo u opoziciji, znamo taj posao i spremni smo na političku borbu - rekao je Vučević za TV Pink.

Čistimo redove

Kandidati za poslanike na listi "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Uglješa Mrdić i Marina Raguš najavili su energičnu političku borbu kao opozicija u parlamentu.

- SNS će znati da se izdigne u porazu, kao što je umeo da se ne ponese u pobedi - naglasio je Mrdić.

Osvojeni broj mandata predstavlja izuzetno respektabilan rezultat za opciju koja je izašla pred birače nakon 14 godina na vlasti. To je ozbiljan broj u parlamentu. Niko od nas neće se nigde pomeriti, tu smo. Odlazak u opozicione klupe mogao bi da pomogne stranci da detaljno preispita dosadašnje delovanje i pročisti sopstvene redove - poručila je Ragušova.

"Borićemo se jače nego ikada"

Vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić rekla je da će odlazak u opoziciju biti prilika da se vidi snaga SNS i da tu nije reč o nekakvoj interesnoj grupaciji. Dodala je da će SNS biti najodgovorniji kontrolni mehanizam i da će se boriti za Srbiju s podjednakom, čak i jačom energijom i snagom u odnosu na ono kako je bilo dok su bili vlast.

Ana Brnabić Foto: FoNet/Ognjen Stevanović