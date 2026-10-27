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Pobeda Studentske liste na izborima označila je veliku prekretnicu na političkoj sceni Srbije, ali s prelaskom iz protestnog aktivizma u poslaničke klupe otvara se i najvažnije pitanje: kako će taj pokret funkcionisati kada dođe vreme za glasanje o najvažnijim državnim pitanjima.

Unutar samog pokreta okupili su se ljudi sa istim ciljem, ali različitim političkim i ideološkim uverenjima, što bi mogao da bude i najveći izazov za Studentsku listu u Narodnoj skupštini. Studentska lista pokazala je da može da bude homogena dok se bori protiv vlasti, ali da li može da ostane homogena kada bude morala da odgovara na konkretna državna i politička pitanja?

Poslaničke klupe uskoro sa novim poslanicima Foto: Petar Aleksić

Sagovornici Kurira kažu da je prelazak na vršenje vlasti ogroman skok, te da upravljanje državom nosi neuporedivo veću težinu i složenost od izborne pobede.

Tek predstoji

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da treba da vidimo šta će zaista biti njihova politika, jer ona, kako ističe, ne može ostati samo na nivou otpora.

- Za sada ta politika nije najjasnija, imali smo sporne izjave, ali je očigledno da će blok pokušati da održi jedinstvo na temama borbe protiv korupcije, kako oni kažu. Iako je reč o ljudima koji se uglavnom ne poznaju i iza sebe nemaju godine političkog iskustva, njih u ovom trenutku čvrsto povezuje ta pobeda. U početnoj fazi ne očekujem ozbiljnije podele ili osipanje oko glasanja za odluke nove vlade. Za razliku od DOS, koji je bio sastavljen od 16-17 stranaka sa istaknutim liderima i lako se cepao, ovde nema izgrađene stranačke hijerarhije niti jakih lidera - kaže Radun.

Branko Radun, politički analitičar Foto: Kurir TV

Prema njegovim rečima, kada je reč o spoljnoj politici i nacionalnim temama, pojedini kandidati su već gostovali u medijima i poručili da sankcija Rusiji neće biti.

- Ta odluka je pragmatična, jer je većina građana protiv sankcija, pre svega zbog rizika po snabdevanje gasom i rasta cena, što bi se direktno obilo o glavu novoj vlasti. Zato smatram da će u prvom periodu izbegavati rizične poteze, kao što su brzo odustali od bilo kakvog diranja kursa dinara. Najveći izazov za Studentsku listu je u tome što je to lista profesora i intelektualaca, bez političkog iskustva i prakse u vršenju vlasti. Lično verujem da će dominirati proevropska orijentacija, ali će njen pravac zavisiti i od zahteva iz Brisela. U ovom trenutku ni sami poslanici verovatno ne znaju kako će njihova politika tačno izgledati, tek kada se izaberu premijer i ministri i kada vidimo iz kojih struja dolaze, moći ćemo sa sigurnošću da kažemo u kom pravcu će Srbija ići - objasnio je Radun.

Državni interesi da se i ubuduće brane Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenio je da se u politici nove vlasti mogu očekivati češći kontakti sa zemljama regiona. - Kada je reč o spoljnoj politici, za sada možemo da se oslonimo na pojedine izjave čelnika Studentske liste koje smo videli prethodnih dana, među kojima je i odbacivanje mogućnosti uvođenja sankcija Rusiji. Kada pogledate saopštenje Stejt departmenta, u kojem se navodi da "s radošću očekuju nastavak razgovora o strateškom partnerstvu", jasno je da su bili zadovoljni prethodnom politikom i da očekuju njen nastavak. Srbija ima otvorene kanale komunikacije s najvažnijim svetskim centrima moći - Pekingom, Moskvom, Vašingtonom i Briselom. To je pozicija koja omogućava da se državni i nacionalni interesi i ubuduće uspešno brane na način koji odgovara potrebama zemlje na spoljnopolitičkom planu - kazao je Milivojević za Kurir TV.

Neće im biti lako

Lider Narodne stranke Vladimir Gajić kaže za Kurir da su pred Studentskom listom veliki izazovi.

Vladimir Gajić: Tu su i pitanja odnosa s Rusijom i Kinom Foto: Petar Aleksić

- Jedno je dobiti izbore, a sasvim je drugo pitanje preuzimanje vlasti. Buduća vlast je jedna nedovoljno koheziona organizacija koja unutar sebe sadrži najmanje dve, a možda i tri različite ideologije. Glavna pitanja iz domena međunarodne politike biće pod uticajem stranih političkih vektora koji će uticati na zauzimanje glavnog državnog pravca. U ekonomiji može biti problema, posebno ako pritisak Zapada na promenu spoljnopolitičkog pravca bude neumoljiv. Tu su i pitanja odnosa s Rusijom i Kinom. Neće im biti lako - zaključio je Gajić.