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Povlačenje Miloša Jovanovića sa čela Novog DSS-a nakon kraha na izborima otvara pitanje opstanka desno orijentisanih stranaka u Srbiji, dok nova pobednička lista ulazi u fazu u kojoj protestno jedinstvo mora da dođe na ispit pred najvažnijim državnim pitanjima.

Širom Evrope desne i suverenističke partije beleže istorijski rast i postaju nezaobilazan faktor u formiranju vlada, a ovde je tradicionalna desnica doživela debakl i otvorila pregršt pitanja poput glavnog - da li uopšte ima desnice u Srbiji?

Bivši lider Novog DSS Miloš Jovanović izjavio je za Kurir da, kako je rekao, jedino što može da potvrdi je da nikada neće dozvoliti da Nova Demokratska stranka Srbije nestane.

- Ponosan sam i na ovu borbu koju smo kao jedina prava desnica vodili i tokom ove kampanje, jer uprkos svemu nikada nismo pomišljali da podržimo Studentsku listu za koju smo znali, i za koju je potvrđeno, da će voditi prozapadnu politiku. Naš rezultat je loš, i zbog toga imam moralnu obavezu da ponudim ostavku pred organima stranke, ali naš moralni i politički kredibilitet je dodatno ojačan i to će se tek videti u mesecima koji su pred nama - rekao je Jovanović i dodao:

Miloš Jovanović Foto: Kurir

- Nemam ništa novo da kažem na sve ono što sam svih ovih prethodnih godina govorio, uključujući i sve rečeno u ovoj predizbornoj kampanji. Utoliko se više neću oglašavati na javnoj sceni. Jedino što mogu da vam potvrdim jeste da nikada neću dozvoliti da Nova Demokratska stranka Srbije nestane i da se ugasi ideja slobodarske Srbije i to nezavisno od formalne pozicije bilo kog pojedinca, pa i mene. Uostalom, našu stranku ne čini jedan čovek već mnogo ljudi na koje sam istinski ponosan i čini je ideja koju brani i za koju ćemo svi zajedno nastaviti da se borimo - zaključio je Jovanović, istakavši da desnica ima najveću perspektivu i da je Novi DSS jedini istinski predstavlja.

Nova platforma, nova lica...

Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović rekao je za Kurir da desnica ima perspektivu, ne u tako kratkom roku od godinu dana, ali, kako kaže, posle toga je svakako ima.

- Ne mislim da je to potrošena opcija na našoj političkoj sceni. Korektno je što je gospodin Jovanović podneo ostavku i čini mi se da će morati da traže novu vrstu političkih stavova, ne fundamentalno novih, nego prilagođenih realnom vremenu i realnim problemima sa kojima se Srbija suočava kako bi se vratili u igru. Možda će u sledećih godinu dana biti manje vidljivi, ali to je dobro vreme da iskristališu novu platformu, promovišu nova lica i naprave organizaciju koja će to moći da iznese na novim izborima - kazao je Pavlović.

Branko Pavlović Foto: Kurir Televizija

Osvrnuo se i na buduću vlast za koju, kako kaže, neće biti problema oko nacionalnih pitanja.

- Neće biti nikakvih sukoba mišljenja niti podela. Oni će sprovoditi sve što Brisel traži, isto onako kao što "Evropa sad" sprovodi u Crnoj Gori. Na nama je primenjen identičan model - ljudi su tražili nova lica, dobili su ih, i to će sto posto biti pod kontrolom Brisela. Pitanje je da li na toj poslaničkoj listi u prvih 140 uopšte ima petoro ljudi nacionalno-patriotske orijentacije, koliko je potrebno da bi se formirao poseban poslanički klub.

Čak i ako ih ima petoro, ne očekujem da će se bilo ko izdvajati, jer oni žive u uverenju da se 'ne sme izdati ideja'. Kada uđu u realnu politiku, prosto će progutati te knedle briselske administracije. To što će ih oni progutati manji je problem, mnogo veći problem je što ćemo mi svi živeti sa posledicama njihove politike - kazao je Pavlović.

Redakcija Kurira kontaktirala je i bivšeg lidera "Dveri" Boška Obradovića, najprepoznatljiviju figuru srpske desnice više od decenije, povodom komentara o budućnosti i opstanka te političke ideologije. Najpre je Obradović izjavio da će poslati odgovor na mejl novinara, ali sat vremena kasnije nas je obavestio da je naše pitanje prosledio Informativnoj službi "Dveri" pošto, kako je rekao, lično ne daje izjave za medije. Odgovor "Dveri" još nismo dobili.