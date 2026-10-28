Slušaj vest

Kandidat na Studentskoj listiJovo Bakić izjavio je da će jedan od prioriteta po formiranju vlade biti reforma Ministarstva unutrašnjih poslova i prekidanje veza državnih institucija sa organizovanim kriminalom i naveo da bi prihvatio da bude na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, ako mandatar bude smatrao da to može da radi.

- Ako se zna ko su profesionalni policajci, a ko kriminalci u MUP-u, onda to i niće biti tako teško, a mi već znamo ko su neki profesionalni policajci, a isto tako znamo i za neke kriminalce - rekao je Bakić za Hrvatsku radio-televiziju.

Ne propustitePolitikaILIJA SRDANOVIĆ: Nećemo zloupotrebljavati otvorena pitanja s Hrvatskom
Ilija Srdanovic

- To ćemo detaljno uraditi i već radimo na tome. S druge strane, pozvaćemo i neke penzionisane policijske stručnjake koji su se dokazali u svom području kao profesionalni policajci i sprovešćemo reformu MUP-a. Ako se ja budem pitao, to će biti prioritet nad prioritetima - naglasio je.

Govoreći o mogućnosti ulaska u buduću vladu, Bakić je rekao da je još rano za takve razgovore, a komentarisao je i medijska nagađanja da bi Dejan Šoškić mogao postati premijer.

- Još je rano da se o tome govori. Naravno, profesor Šoškić je jedan od uglednih ekonomista i mogao bi obavljati tu vrlo važnu, odnosni, prema Ustavu, najvažnijoj dužnosti, a što se mene tiče, ako ostale koleginice i kolege poslanici budu smatrali da mogu obavljati posao ministra unutrašnjih poslova, a to bude smatrao i mandatar, svakako ću to prihvatiti - kazao je Bakić.

(HRT)

Ne propustitePolitikaVELIKI IZAZOV! POBEDA NA IZBORIMA JE PRVI KORAK: Na redu je test zrelosti Studentske liste
0403 Beta Milan Ilic.jpg
Politika"NIJE NA NAMA DA PRESUDIMO, TO ĆE RADITI OSLOBOĐENE INSTITUCIJE" Studentska lista pozvala građane da se uzdrže od nasilja
Slavija studenti
Politika"VISOKA IZLAZNOST I VELIKI BROJ NOVIH BIRAČA POMOGLI STUDENTSKOJ LISTI" Panović: Trebalo bi što pre raspisati i predsedničke, lokalne i pokrajinske izbore
Zoran Panović
Politika"NE OBEĆAVAMO DA ĆE BITI LAKO" Saičić posle izbora: Vlast nije privilegija, već odgovornost prema narodu
Tan2026-10-2522285073_6.jpg