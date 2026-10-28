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Mnogi tajkuni preko noći su obrnuli ćurak i okrenuli leđa Aleksandru Vučiću, u kog su se kleli dok su zgrtali milione evra na unosnim poslovima, saznaje Srpski telegraf.

- Neki od njih već su napustili zemlju, a neki se tek spremaju da odnesu novac u inostranstvo - kaže dobro upućeni izvor tog lista.

O ovakvom scenariju je govorio i Aleksandar Vučić u obraćanju posle izbora.

- Od nas će sad otići neki biznismeni, neki ljudi, ali naša struktura je veoma čvrsta, mi smo veoma jedinstveni, veoma snažni, na opoziciju smo naučili. Većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti - rekao je Vučić.

Prema nezvaničnim informacijama koje kruže društvenim mrežama, poslednja dva dana registrovan je pojačan avio-saobraćaj. Navodno, s Aerodroma "Nikola Tesla" zabeleženo je poletanje privatnih aviona prema odredištima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Rusiji ili poreskim rajevima gde ne mora da se dokazuje poreklo imovine.

- Čim je Vučić saopštio da je lista Ujedinjena Srbija ubedljivo izgubila izbore, nastala je opšta panika među tajkunima. Pojedinci ubrzano zatvaraju račune, prebacuju vlasništvo nad firmama na treća lica i pokušavaju da na brzinu prodaju luksuzne nekretnine u prestonici, posebno u beogradu na voldi i na drugim ekskluzivnim lokacijama - precizira sagovornim Srpskog telegrafa.

On dodaje da se radi o ljudima koji su stekli enormno bogatstvo poslednjih 14 godina, a koji su prvi rešili da napuste brod.

- Oni su i u vreme predizborne kampanjane slali signale predstavnicima Studentske liste, ali nisu dobili konkretan odgovor da li će se naći na meti provere imovine. Neki su čak nudili veliki novac za kampanju, pod uslovom da ostanu potpuno anonimni, čime su nastojali da se obezbede u slučaju oba izborna ishoda, međutim, nije poznato da li su u tome uspeli.

Saičić: Sprečiti iznošenje kapitala iz zemlje Kandidat Studentske liste, akademik Radomir Saičić, ocenio je da će u tranzicionom periodu tokom promene vlasti u narednim mesecima, posebno biti važno sprečiti eventualno iznošenje kapitala iz zemlje, dokumentacije ili zloupotrebu institucija. - Postoji bojazan da će u mesecima pred nama biti pokušaja iznošenja kapitala, arhiva i drugih stvari. Zato upućujemo upozorenje ljudima koji su direktori javnih preduzeća i nalaze se na odgovornim funkcijama da ne slušaju nezakonita naređenja korumpiranih šefova - rekao je Saičić u emisiji "Utisak nedelje".

Izvor Srpskog telegrafa kaže da Vučića ovaj "salto mortale" nije iznenadio i da je reč o tajkunima koje zanima samo novac.

- Preletača je uvek bilo i biće, pogotovo kad su velike pare u pitanju. Dok jedni užurbano napuštaju zemlju, drugi daju javnu podršku pobedničkoj listi. Radi se o čelnicima firmi koje su bile angažovane na najvećim projektima i kroz saradnju sa državnim institucijama i ustanovama zarađivale nezamislive sume novca. Ljudi su kvarljiva roba, na šta je ukazao i Vučić lično, svestan da su mnogi iz čistog interesa podržavali prethodnu vlast - zaključuje sagovornik.

Jovanov: To su ljudi koji se prikače uz svaku vlast

Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS i šef poslaničke grupe ove partije, rekao je za Srpski telegraf da nije direktno upoznat s bežanijom tajkuna, ali da ga to ne iznenađuje.

Milenko Jovanov: Biće toga još Foto: Skupština Srbije

- Verovatno se već desilo, a biće toga još. To nije neočekivano, neka svako nađe sebi mesto. To nisu ljudi u strukturama stranke, pa njihovo odsustvo ne predstavlja neku štetu, nego oni koji se prikače uz svaku vlast, pa su se tako i za nas. Isto kao što će se zakačiti uz novu vlast. Toga je uvek bilo i biće, jednostavno, takav je naš politički folklor - rekao je Jovanov.