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Borko Stefanović od juče više nije član Stranke Slboode i pravde: podneo je ostavku na sve funkcije!

Stefanović je rekao da je podneo ostavku zbog "poznatih štetnih, katastrofalnih odluka dela rukovodstva stranke" kojima, kako je rekao, nisu uspeli da oštete "veličanstvenu i sjajnu" pobedu Studentske liste nad Aleksandrom Vučićem, što je po njemu, najvažnija stvar.

- Ali su izložili riziku i sramoti dokazane ljude, velike borce u stranci širom Srbije, koji su svoje poštenje, svoje časno ime i svoje biografije uložili u zajedničku pobedu i zajedničku borbu - rekao je Stefanović za Insajder.

Dodao je i da je ostavku podneo i zbog nedostatka odgovornosti u vrhu stranke zbog rezultata "koji je zaista poražavajući i mizeran".

Odgovorni u vrhu stranke - Dragan Đilas (predsednik) i Marinika Tepić (potpredsednica) se nakon izbora, osim čestitke na pobedi Studentskoj listi - nisu oglašavali.

Kurir je kontaktirao Dragana Đilasa upravo u vezi sa ovom temom, a budući da nije odgovorio na naš poziv poslali smo mu poruku s pitanjem da li će postupiti odgovorno i zbog loših izbornih rezultata otići sa čela Stranke slobode i pravde.

Đilas je našu poruku pročitao ali do ovog trenutka nije na nju odgovorio.

Dragan Đilas Foto: FoNet/Aleksandar Barda

Zid ćutanja odnosno prekidanje veze dobili smo od Zdravka Ponoša, lidera Srbija centra. Ponoš se našem novinaru javio na poziv, ali je na polovini postavljanja pitanja prekinuo vezu.

Podsećamo, Stranka slobode i pravde i Srbija centar su na vanredne izbore 25. oktobra izašli na zajedničkoj listi "Evropska Srbija", i jedine su parlementarne opozicione partije koje nisu podržale Studentsku listu na izborima.

Zdravko Ponoš u predizbornoj kampanji Foto: x

Iako su sva istraživanja pokazivala da "Evropska Srbija" neće preći cenzus, iz SSP su do poslednjeg trenutka tvrdili da je to nemoguće i da će sigurno biti u Narodnoj skupštini.

Tako je Marinika Tepić rekla da će Evropska Srbija imati više od SPS-a (koji je po prvim predizbornim procenama trebalo da bude na granici cenzusa i da ipak uđe u parlament), dok je Dragan Đilas, samo dva dana pre izbora 23. oktobra, govorio o prelasku čak i starog praga canzusa od 5 posto!

Na kraju je bliže cenzusu bio Bogoljub Karić i njegov Pokret snaga Srbije koji je od Đilasove liste dobio čak 7.000 glasova više!