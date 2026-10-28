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Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem video-poruke na Instagramu, poručivši da se u zemlji već tri dana sprovodi "istinski revolucionarni teror" i optužio političke protivnike za nasilno urušavanje institucija i pritiske na građane.

Vučić je naveo da su se oni koji "nikada ne bi bili ništa u svojim životima" rešili da se "iživljavaju na poštenim i normalnim ljudima", upoređujući aktuelne događaje sa promenama iz oktobra 2000. godine.

- Od upada u televizije, preko upada u 'Srbijavode', do upada na slavu i sprečavanja sveštenika da očitaju molitvu. Sve ono što mnogi ljudi nikada nisu sanjali da će se dogoditi, mi smo to već 2000. godine preživeli. I tada su došli najgori na vlast, a sada su došli gori od njih - rekao je Vučić.

Istakao je i da primećuje povlačenje pojedinih dugogodišnjih saradnika pod pritiscima, ali je naglasio da to neće promeniti njegovu rešenost:

- Vidim kako se i oni sa kojima sam radio 5, 10 i 15 godina polako sklanjaju, svi imaju razloga da budu ljuti i uvređeni i svima puno toga nedostaje. To sam naučio o ljudima, ali moju volju to nikada neće promeniti - poručio je.

Osvrćući se na izjave sociologa Jova Bakića i zahteve za njegovo privođenje, Vučić je uputio oštru poruku:

- Danas je i Jovo Bakić pogazio ono što su obećavali. Govorili su da hoće povratak institucija, a krenuli su da ruše svaku, vaninstitucionalno. A onda kaže: 'Vučića moramo da uhapsimo'. Bolje je biti u zatvoru nego sedeti pored tebe, kretenu jedan! Samo to imajte u vidu, da biste razumeli koliko sam spreman na žrtvu i da oni nemaju ništa - rekao je Vučić i odbacio i navode o upotrebi zvučnog topa, navodeći da su poslati tužioci radi provera: