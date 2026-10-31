Slušaj vest

Listama koje su na izborima 25. oktobra osvojile mesta u Narodnoj skupštini pripašće 4.792.041,88 dinara po mandatu. To znači da će Studentska lista, koja je osvojila 141 mandat, dobiti ukupno 675.677.905,08 dinara, a drugoplasirana lista Ujedinjena Srbija sa 103 mandata – 493.580.313,64 dinara.

Ako računamo da je vrednost evra 118 dinara, to bi značilo da prvoplasirani dobija oko 5,7 miliona evra, a lista čiji je nosilac Aleksandar Vučić – oko 4,2 miliona.

Ukupan iznos sredstava iz javnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje za ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore iznosi 1.475.810.000 dinara (oko 12,5 miliona evra). Prema zakonu, 40 odsto te sume deli se u jednakim iznosima izbornim učesnicima pre izbora, što je ovog puta iznosilo po 34.724.941 dinar (oko 294.000 evra).

- Po objavljivanju zbirne izborne liste, a nakon ispunjavanja zakonom propisanih uslova, deset izbornih lista je dobilo sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje troškova izborne kampanje - rekli su juče za „Politiku” u Ministarstvu finansija.

Prema preliminarnim izveštajima o troškovima kampanje, bez ovih sredstava na izbore su izašle liste Ivice Dačića, Usame Zukorlića, Saveza vojvođanskih Mađara, kao i Albanska koalicija i još četiri manje liste.

Pored dve liste koje su „oduvale” ostale učesnike izbora, još tri ili četiri manjinske liste dobiće uplate za osvojene mandate, to jest preostalih šest mesta u Skupštini Srbije.

Sredstva za finansiranje izbora obezbeđena su iz budžetske rezerve. Do kraja godine moraće da se izdvoji još toliki iznos za finansiranje predsedničke kampanje.

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, liste koje ne osvoje najmanje jedan odsto važećih glasova, odnosno 0,2 odsto u slučaju manjinskih lista, dužne su da vrate dobijena sredstva u roku od 30 dana od proglašenja konačnog izveštaja o rezultatima izbora. Međutim, naplata nije zagarantovana kad je reč o subjektima bez imovine koji nisu položili izborno jemstvo, ukazali su u više navrata u organizaciji „Transparentnost Srbija” (TS). Prema preliminarnim rezultatima izbora, novac u budžet trebalo bi da vrate „Autentična desnica”, „Evropska Srbija”, „Pokret snaga Srbije” i još nekoliko lista.