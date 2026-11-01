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Petak, 1. novembar 2024. godine zauvek će osati zapamćen kao jedan od najtužnijih dana u Srbiji, onaj koji ju je zauvek promenio. Pre tačno dve godine, u obrušavanju betonske nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 ljudi: Milica Adamović, Nemanja Komar, Anđela Ruman, Miloš Milosavljević, Stefan Hrka, Sanja Ćirić Arbutina, Vasko Sazdovski, Đorđe Firić i njegove unuke Sara i Valentina Firić, Goranka Raca, Vukašin Raković, Mileva Karanović i Đuro Švonja stradali su direktno na mestu nesreće, dok su Anja Radonjić i Vukašin Crnčević preminuli u bolnici od zadobijenih povreda.

Foto: Marko Karović

Teodora Martinko (25) jedina je preživela pad nadstrešnice sa izuzetno teškim povredama: amputirane su joj obe noge i deo karlice. Od toga dana u Srbiji više ništa nije bilo isto...

"Zastani Srbijo"

Dan posle nesreće usledila su prva saslušanja 20 osoba, četiri dana nakon tragedije Goran Vesić podneo je ostavku na mesto ministra građevine, a istog dana održan je i prvi veći protest u Novom Sadu. Dve nedelje nakon ove tragedije, po prvi put je odata počast 14 minutnom tišinom.

Foto: AP/Darko Vojinović

Ministar Tomislav Momirović, koje bio na mestu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 2020. do 2022. godine podneo je ostavku 20. novembra dok je isto učinila i Jelena Tanasković na mesto v.d. direktorke AD "Infrastruktura železnice Srbije". Dan kasnije VJT u u Novom Sadu saopštilo je da uhapšeno i zadržano ukupno 11 lica povodom tragedije u Novom Sadu, među kojima i Vesić i Tanaskovićeva.

U Beogradu, kao i u drugim gradovima Srbije, 22. novembra organizovana je akcija "Zastani Srbijo", odnosno 15 minuta tišine za 15 nastradalih u Novom Sadu. Došlo je do incidenta ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Novom Beogradu tokom te akcije, a nakon tri dana 25. novembra studenti FDU odlučili su da blokiraju svoj fakultet, nakon čega su se blokadama visokoškolskih ustanova, a kasnije i nekih srednjih pa čak i osnovnih škola priključio i ostatak Srbije.

Studenti su izneli svoje prva četiri studentska zahteva među kojima je bilo objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji Železničke stanice Novi Sad, koje je Vlada počela objavljivati 12. decembra na svom sajtu.

Slavija

Na Trgu Slavija 22. decembra održan je prvi veliki studentski protest, dok je VJT u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 ljudi. Dok su se širom zemlje nastavljale blokade fakulteta i saobraćajnica, 16. januara je u Beogradu tokom blokade došlo do incidenta kada je vozač automobila udario devojku (20), nosio je nekoliko metara na krovu.

Studenti su 27. januara blokirali Autokomandu u znak protesta zbog neispunjenih zahteva, koja je trajala 24 sata.

U noći između 27. i 28. januara u Novom Sadu fizički su napadnuti dvojica mladića i tri devojke, a sledećeg dana premijer Srbije Miloš Vučević podneo je neopozivu ostavku.

Studenti beogradskih fakulteta u blokadi, krenuli su 30. januara u šetnju do Novog Sada, gde su sutradan blokirali sva tri mosta u masovnom protestu građana.

protest 15. mart 2025. Foto: Damir Dervišagić

Uporedo sa studentima koji su blokirali fakultete, formirano je udruženje "Studenti 2.0", koje je 6. marta ušlo u Pionirski park u Beogradu (prostor izmedu zgrade Predsedništva i Skupštine grada). Postavljanje šatora i barikada bilo je vremenski usklađeno sa najavom velikog sskupa "studenata u blokadi" zakazanog za 15. mart ispred Narodne skupštine. Taj skup je naknadno premešten na Slaviju, ali nije prošao bez sukoba koji su počeli na kraju protesta. Među masom okupljenom u ulici Kralja Milana došlo je do iznenadnog meteža i kratkotrajnog stampeda, što je iskorišćeno za tvrdnju da je vlast koristila "zvučni top". MUP je te navode kasnije demantovao, ali je ova afera nastavila da živi i u narednim mesecima.

U proleće 2025. dve nedelje trajala je fizička blokada Radio-televizije Srbije, a stanje nije uspelo da se normalizuje ni sa formiranjem nove Vlade sa Đurom Macutom na čelu.

Vlada Republike Srbije formirana je 16. aprila 2025. godine izborom Đura Macuta za predsednika Vlade Foto: Marko Karović

Leto u Srbiji prošlo je u znaku blokada i nasilnih protesta nastalih nakon tzv. Vidovdanskog protesta u Beogradu 28. juna pod sloganom "Vidimo se na Vidovdan" kada je zatraženo da se raspusti Parlament i raspišu vanredni parlamentarni izbori.

Izbori

Nakon ovog skupa došlo je do radikalizacije protesta širom zemlje, ali su školska i akademska godina na većini fakulteta u Srbiji počele normalno, dok je jedan po jedan fakultet izlazio iz blokade. Iako je prelazak iz 2025. u 2026. Srbija dočekala u relativnom miru i bez većih uličnih sukoba, tenzije u društvu nikada nisu do kraja spuštene.

U martu ove godine počeli su kontra-mitinzi tadašnje vlasti pod sloganom "Srbija protiv blokada", dok se na proleće studentski pokret formalizuje u Studentsku listu koja je kasnije prerasla u izbornu listu "Studentska lista - studenti pobeđuju".

Štab Studentske liste - izborna noć, 25. oktobar 2026. Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako je i najavljivao Aleksandar Vučić, raspisao je vanredne parlamentarne izbore u zemlji 9. septembra, dok je 27. istog meseca podneo ostavku na mesto predsednika države kako bi u trci za premijera učestvovao kao običan građanin.

Kao kulminacija procesa koji su počeli padom nadtsršnice u Novom Sadu, u Srbiji su se 25. oktobra održali vanredni parlamentarni izbori, koje je obeležila referendumska atmosfera, na kojima je pobedila Studentska lista, dok je nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić priznao izborni poraz.

16 ŽIVOTA UGAŠENO POD NADSTREŠNICOM: - Komar Nemanja (2007) iz Stepanovićeva

- Ruman Andela (2004) iz Stare Pazove

- Firić Đorđe (1971) iz Kovilja

- Firić Valentina (2014) iz Kovilja

- Firić Sara (2018) iz Kovilja

- Adamović Milica (2008) iz Kaća

- Karanović Mileva (1948) iz Kaća

- Arbutina Ćirić Sanja (1989) iz Kaća

- Hrka Stefan (1997) iz Beograda

- Milosavljević Miloš (2003) iz Knićanina

- Švonja Đuro (1947) iz Stepanovićeva

- Raković Vukašin (1955) iz Bukovca

- Sazdovski Vasko (1979) iz Severne Makedonije

- Raca Goranka (1966) iz Novog Sada

- Anja Radonjić (2001) iz Paraćina

- Vukašin Crnčević (2006) iz Zmajeva