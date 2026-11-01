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Predstavnici hrvatske nacionalne manjine najavili su da će od buduće vlasti u Srbiji zatražiti garantovanu zastupljenost u Narodnoj skupštini, kao i učešće u izvršnoj vlasti, uz političku podršku Zagreba. Zahtev je obrazložen principom reciprociteta, odnosno nastojanjem da Hrvati u Srbiji dobiju tri poslanička mesta, koliko je za predstavnike srpske nacionalne manjine obezbeđeno u Hrvatskom saboru.

Nova vlast u Srbiji, nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, mogla bi da se suoči i sa zahtevima iz Zagreba za promenu načina političkog predstavljanja hrvatske nacionalne manjine. Kako je objavila Hrvatska radio-televizija (HRT), hrvatski predstavnici nameravaju da pokrenu pregovore o zagarantovanim poslaničkim mestima u Narodnoj skupštini Srbije i uključivanju svojih predstavnika u organe izvršne vlasti.

O ovim zahtevima razgovarano je u Hrvatskom saboru, na zajedničkoj sednici Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbora za spoljnu politiku, gde je istaknuto da će Zagreb pružiti podršku predstavnicima hrvatske zajednice u predstojećim razgovorima sa Beogradom.

Predsednica Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji i poslanica Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Saboru Jasna Vojnić najavila je da će pregovori početi nakon izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji, zakazanih za 8. novembar.

Jasna Vojnić Foto: Beta/Lana Silvar Dominic

- Čim se završe izbori za krovnu instituciju Hrvata u Republici Srbiji, kada potvrdimo svoje legitimno predstavništvo, krenućemo u pregovore, uz podršku Republike Hrvatske, o novom načinu zastupljenosti u vladi i izvršnim organima Republike Srbije - poručila je Vojnićeva.

Zahtev za tri poslanička mandata

Predsednica saborskog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zdravka Bušić poručila je da će Zagreb insistirati na primeni principa reciprociteta u političkom predstavljanju nacionalnih manjina.

Zdravka Bušić Foto: Screenshot

- Neumorno ćemo raditi sve dok hrvatska nacionalna manjina u Srbiji ne bude imala reciprocitet - izjavila je Bušićeva.

Pored parlamentarne zastupljenosti, hrvatski predstavnici najavljuju i pokretanje drugih pitanja u odnosima dve države.

Predsednik saborskog Odbora za spoljnu politiku Andro Krstulović Opara podsetio je da je Hrvatska još 2016. godine svoja očekivanja prema Srbiji uključila u pregovarački okvir Evropske unije, posebno u poglavljima 23 i 24. Među tim pitanjima naveo je rasvetljavanje ratnih zločina, otvaranje arhiva, pronalaženje nestalih, odštetu logorašima, ratnu odštetu i reciprocitet u pravima nacionalnih manjina.

- To je minimum ispod kojeg nećemo ići - poručio je Krstulović Opara.

Ovi zahtevi za garantovane poslaničke mandate i učešće u izvršnoj vlasti mogli bi da postanu jedna od tema budućih srpsko-hrvatskih odnosa, ali i rasprave o tome da li se princip reciprociteta može primeniti na dva različito uređena izborna sistema.