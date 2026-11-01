"vučić vam je i dalje problem"

"vučić vam je i dalje problem"

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Vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu nekadašnjeg gradonačelnika Šapca i opozicionog političara Nebojše Zelenovića, koji je zatražio da se Srpskoj naprednoj stranci zabrani učešće na izborima! Brnabićeva je takve zahteve nazvala diktaturom i poručila da političke protivnike niko ne može lišiti prava na slobodno mišljenje i javno delovanje.

Zelenović je na Iksu napisao da se "ne sme dozvoliti da SNS više učestvuje na bilo kojim izborima”, tvrdeći da bi učešće naprednjaka u lokalnim koalicijama i njihova eventualna pobeda na prevremenim lokalnim izborima predstavljali davanje legitimiteta političkoj stranci koja je izgubila parlamentarne izbore 25. oktobra.

- Molim za strpljenje. Skupština, Vlada, Ustavni sud, zabrana, pa redom... - naveo je Zelenović, najavljujući time, prema sopstvenoj objavi, niz institucionalnih koraka koji bi vodili zabrani SNS-a.

Na njegove tvrdnje Brnabićeva je odgovorila oštrom porukom.

- Danas diktatori krenuli baš jako! Zabranite Vučiću da govori, a onda zabranite SNS! Je l' najavio Aleksandar Vučić 'oslobađanje' parlamenta od opozicije? Jeste! Je l' pogrešio, preterao? Nije. Teror i diktatura. To sledi u Srbiji. Zato i moraju da zabrane Vučića i SNS - napisala je Brnabićeva i naglasila da zabrane i pretnje neće sprečiti političko delovanje onih koji se protive takvim zahtevima.