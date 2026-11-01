"DANAS DIKTATORI KRENULI BAŠ JAKO!" Zelenović traži da se SNS-u zabrani da učestvuje na budućim izborima, oglasila se Brnabićeva
Vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu nekadašnjeg gradonačelnika Šapca i opozicionog političara Nebojše Zelenovića, koji je zatražio da se Srpskoj naprednoj stranci zabrani učešće na izborima! Brnabićeva je takve zahteve nazvala diktaturom i poručila da političke protivnike niko ne može lišiti prava na slobodno mišljenje i javno delovanje.
Zelenović je na Iksu napisao da se "ne sme dozvoliti da SNS više učestvuje na bilo kojim izborima”, tvrdeći da bi učešće naprednjaka u lokalnim koalicijama i njihova eventualna pobeda na prevremenim lokalnim izborima predstavljali davanje legitimiteta političkoj stranci koja je izgubila parlamentarne izbore 25. oktobra.
- Molim za strpljenje. Skupština, Vlada, Ustavni sud, zabrana, pa redom... - naveo je Zelenović, najavljujući time, prema sopstvenoj objavi, niz institucionalnih koraka koji bi vodili zabrani SNS-a.
Na njegove tvrdnje Brnabićeva je odgovorila oštrom porukom.
- Danas diktatori krenuli baš jako! Zabranite Vučiću da govori, a onda zabranite SNS! Je l' najavio Aleksandar Vučić 'oslobađanje' parlamenta od opozicije? Jeste! Je l' pogrešio, preterao? Nije. Teror i diktatura. To sledi u Srbiji. Zato i moraju da zabrane Vučića i SNS - napisala je Brnabićeva i naglasila da zabrane i pretnje neće sprečiti političko delovanje onih koji se protive takvim zahtevima.
- Da vam kažem šta je vaš problem - možete nekog da zatvorite, možete nekog da zabranite, ali ne možete slobodne ljude da ućutkate, ne možete da im zabranite da misle, da se bore, da vam na svakom mestu pružaju otpor. E, to je vaš jedini problem Aleksandar Vučić i svi mi iz SNS. Zabranite, ali ćemo se mi i dalje boriti protiv vašeg terora, diktature i strahovlade. Ima ljudi koje ne možete da zaplašite - poručila je Ana Brnabić.