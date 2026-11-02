Slušaj vest

Dekanka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Maja Kovačević rekla je, komentarišući trenutni tranzicioni period nakon izbora, da je važno da ne dođe do podela i da se svi koji će biti deo budućeg parlamenta ponašaju odgovorno.

- Da se temeljno radi na preporodu našeg društva i ponovnoj izgradnji institucija. To ne može da bude brz proces, na to treba da upozorimo građane. To će dugo trajati ali je važno biti istrajan u tome i obaveštavati građane o svakom koraku, da mi svi znamo da je otpočela temeljna reforma a ona ne može biti brza - rekla je Kovačevićeva za TV Insajder.

Govoreći o dešavanjima proteklih sedam dana - od upada građana u prostorije Informer TV do povećane aktivnosti tužilaštava i policije, Maja Kovačević je naglasila da upad u Informer nije smeo da se dogodi, ali da ohrabruje postupanje tužilaštva i promene u postupanju policije i da ne postoji pravda koja je sprovedena mimo institucija.

Kovačević je istakla i da će teško biti reformisati institucije i da je to mukotrpan posao, a da od buduće vlade očekuje da budu prisutni u javnosti i da postoji društveni dijalog i da građani budu obavešteni o svim reformama koje se spremaju.

Ona je dodala da je pobedi Studentske liste na parlamentarnim izborima doprinela činjenica da su građani "vrlo široko i čvrsto podržali borbu za vladavinu prava, za povratak i ponovnu izgradnju institucija".

- Neobičan je društveni pokret i ta društvena pobeda koja se dogodila u Srbiji. Međutim, ne treba da zaboravimo da i inače, u Zapadnoj Evropi, već primećujemo fenomen da opada uticaj klasičnih političkih partija i da nastaju društveni pokreti - rekla je profesorka Kovačević.