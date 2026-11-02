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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da poslanici te liste neće opstruirati konstituisanje Narodne skupštine i da će u radu te institucije učestvovati.

- Učestvovaćemo u parlamentarnoj borbi ukoliko stranka i lista ne odluče drugačije. Naš cilj je da ljudima predočimo šta je to što mislimo, šta je to što radimo, šta je to što, verujem, ljudi prepoznaju kod nas i kao dobro, kao stabilnost, kao sigurnost i te stvari će se polako, ali sigurno, vraćati - rekao je Vučić za TV Pink.

On je dodao da ga politički protivnici optužuju da će opstruirati konstituisanje Narodne skupštine, zato što polaze od sebe i zato što im je to bio plan.

Nave je i da je SNS nakon izbora ustanovila gde je pravila greške i istakao da će najvažniji zadatak u narednom periodu biti promene u stranci kako bi bili dovoljno kredibilna alternativa i da će to uraditi na taj način što će podmladiti stranku i dovesti veliki broj novih lica koji će imati hrabrosti da se bore za građane Srbije i interese Srbije.

- Ono što sam ja osetio kod ljudi, to je da su ljudi verovali da mi jesmo bahati, da jesmo arogantni, da ima mnogo ljudi koji su zloupotrebljavali vlast, i protiv toga moramo da se izborimo, i moramo da dovedemo one ljude za koje će ljudi da budu sigurni da će da rade drugačije. Dakle, moramo da pođemo od sebe, do svoje krivice, do svojih grešaka, da to rešavamo, a kada to rešimo, da idemo otvorena srca i hrabro u borbu za poverenje građana - naveo je Vučić.