Predsednik Poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić i njegov zamenik Srđan Popović sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Prištini, ambasadorom Dirkom Šibelom

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Predsednik Poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić i njegov zamenik Srđan Popović razgovarali su danas u Prištini sa specijalnim predstavnikom Evropske unije na Kosovu i Metohiji, ambasadorom Dirkom Šibelom, o položaju srpskog naroda, aktuelnoj političkoj situaciji i predstojećem izveštaju Evropske komisije o napretku Prištine, saopštila je Srpska lista.

Predstavnici Srpske liste izrazili su uverenje da će u predstojećem izveštaju Evropske komisije posebna pažnja biti posvećena teškom položaju srpskog naroda, brojnim izazovima sa kojima se svakodnevno suočava, kao i potrebi za snažnijim angažovanjem institucija i međunarodnih predstavnika u zaštiti osnovnih ljudskih, građanskih i političkih prava Srba.

- Na sastanku je bilo reči i o evropskim reformskim zakonima o kojima će u narednom periodu raspravljati Skupština u Prištini, kao i o značaju učešća predstavnika srpskog naroda u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi. U tom kontekstu, posebno je istaknut značaj činjenice da Evropska unija u procesu evropskih reformi, ali i u političkom životu na ovim prostorima, prepoznaje Srpsku listu kao važnog i konstruktivnog partnera - navodi se u saopštenju.