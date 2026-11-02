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Ugledni nemački dnevnik Frankfurter Alemajne Cajtung (Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ) objavio je 31. oktobra 2026. godine odgovor dr Milana Parivodića, advokata i bivšeg ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije, na članak svog dugogodišnjeg dopisnika za Balkan Mihaela Martensa, koji je samo dva dana nakon demokratske izborne pobede Studentske liste u Srbiji upozorio na opasnost od novih regionalnih sukoba i međunarodne izolacije zemlje!

Martens je u članku "Ein Programm voller Nationalismus" ("Program pun nacionalizma"), objavljenom 27. oktobra, izneo oštre kritike spoljnopolitičkog programa studentskog pokreta, dovodeći u pitanje njegovu usklađenost sa evropskim političkim očekivanjima.

Foto: FAZ printscreen

Posebno je kritikovao nepriznavanje nezavisnosti Kosova, protivljenje njegovom članstvu u međunarodnim organizacijama i stavove koji, prema njegovom tumačenju, dovode u pitanje kosovsku državnost i postojeće sporazume Beograda i Prištine.

"Borićemo se za ostanak Kosova u Srbiji, navodi se u programu objavljenom na internet stranici pokreta. Ostaje otvoreno kako ta borba treba da se vodi. O nekadašnjoj srpskoj pokrajini govori se samo kao o „takozvanoj Republici“: „Dosledno ćemo se suprotstaviti jednostrano proglašenoj nezavisnosti takozvane Republike Kosovo i nećemo dozvoliti njen prijem u međunarodne organizacije“. Očigledno se želi poništiti čak i ono što je već postignuto", navodi Martens u svom tekstu.

Martens je problematizovao i zalaganje za bliske odnose s Rusijom, protivljenje sankcijama Moskvi i produbljivanje partnerstva s Kinom. Takođe je doveo u pitanje doslednost studentskog pokreta, ukazujući na njegovu solidarnost s Palestincima, uz tvrdnju da se nije oglasio povodom Srebrenice i sahrane Ratka Mladića uz vojne počasti.

Na osnovu tih stavova Martens je upozorio da bi sprovođenje takvog programa moglo izazvati nove regionalne sukobe (?!) i dovesti Srbiju u međunarodnu izolaciju. Iako je ogradio svoje ocene napomenom da izborni program ne mora nužno postati politika buduće vlade, njegova analiza ponudila je izrazito pesimističnu sliku spoljnopolitičke budućnosti Srbije.

Na takvo tumačenje reagovao je dr Milan Parivodić, bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije, ukazujući na nesrazmeru između istorijskog značaja demokratske pobede srpske omladine i brzine kojom je taj uspeh postao povod za upozorenja o budućnosti zemlje.

dr Milan Parivodić Foto: Kurir TV

Njegov odgovor objavljen je u subotnjem izdanju FAZ-a, u rubrici "Briefe an die Herausgeber" (Pisma uredništvu), pod naslovom "Suditi Srbiji prema njenim delima" ("Serbien an seinen Taten messen").

"Jedva da je prošlo 48 sati od istorijske izborne pobede u Srbiji, a Michael Martens je već upozorio na nove regionalne sukobe i preteću izolaciju zemlje. Zapanjujuće je koliko brzo jedan izuzetan demokratski uspeh postaje povod za sumorna predviđanja", navodi Milan Parovodić u odgovoru Martensu i nastavlja:

Odgovor Parivodića Martensu Foto: FAZ printscreen

"Mlada generacija Srbije mirnim, demokratskim sredstvima, bez državnih resursa moći i uprkos ogorčenom otporu vlastodržaca, prevazišla je jedan od najdublje ukorenjenih autoritarnih sistema vladavine u Evropi. Učinila je to u ime onih vrednosti na kojima počiva Evropska unija: vladavine prava, slobodnih izbora i nezavisnih institucija. Upravo od Nemačke, čije istorijsko iskustvo u odbrani demokratske slobode ima posebnu težinu, moglo se očekivati priznanje i podrška. Umesto toga, Martens se usredsređuje na pojedine spoljnopolitičke stavove studentskog pokreta i iz njih izvodi dalekosežne bojazni za budućnost Srbije.

Svakako, ti stavovi zaslužuju kritičko preispitivanje. I sam Martens priznaje da izborni program još nije politika vlade. Ipak, ta ograda malo menja sumorni osnovni ton njegovog članka. Stiče se utisak da Srbija ne može da izbegne ulogu regionalnog problema čak ni kada njena omladina demokratskim putem okonča dugogodišnju autoritarnu vlast.