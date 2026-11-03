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Birališta u Srbiji su zatvorena, izborni rezultati (preliminarono) poznati, politička scena u Srbiji ne miruje, a tempo podjednako diktiraju i buduća vlast i opozicija.

Do juče na čelu države, danas prvi na jedinoj opozicionoj listi u Skupštini - Aleksandar Vučić ostao je izuzetno aktivan kako na domaćoj sceni, tako i na međunarodnom planu, obavivši od završetka izbora u Srbiji niz telefonskih razgovora sa više evropskih i svetskih zvaničnika.

Vučić je već dan nakon izbora obavio razgovore sa evropskim zvaničnicima, sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom, sa premijerkom Italije Đorđom Meloni, sa kojima je razgovarao, između ostalog, i o evropskom putu Srbije.

Vučić se u Beogradu sastao sa nekadašnjim premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, istakavši da su obojica nedavno izgubili izbore, ali da nisu izgubili dostojanstvo, ponos i veru, te da je njihov odnos više od prijateljstva.

- Veoma mi je drago što sam domaćin Viktoru Orbanu, mom bratu i prijatelju, i lepo ćemo se provesti ovde u kući mog oca blizu Beograda. I da, obojica smo nedavno izgubili izbore, ali nismo izgubili dostojanstvo, ponos i veru. I dobrodošao, Viktore - naveo je Vučić, na šta se nadovezao Orban:

- Aleksandre, hvala ti puno na pozivu. Veoma mi je drago što sam ovde. Znaš, prijatelji uvek ostaju prijatelji. Pravi prijatelji postaju još bolji prijatelji u vremenima teškoća, i možeš biti siguran, Aleksandre, da sam uvek na tvojoj strani. Pored toga, znaš da je to bilo više od samo prijateljstva između nas dvojice. Bilo je veliko dostignuće poboljšati odnose, čak i bratstvo, između Srbije i Mađarske, Srba i Mađara. I dalje sam posvećen nastavku toga. Nadam se da će Srbi i Srbija biti uspešni u budućnosti i želim sve najbolje tebi, tvojoj porodici, tvojoj naciji i neka te Bog blagoslovi. Hvala ti, Aleksandre.

Serija kontakata nastavljena je telefonskim razgovorom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, kom je Vučić preneo spremnost da i dalje lično doprinosi jačanju bilateralne saradnje dve zemlje.

- U prijateljskom telefonskom razgovoru, premijer Benjamin Netanjahu mi je zahvalio za dugogodišnju uspešnu saradnju i značajan doprinos razvoju odnosa Srbije i Izraela. Izrazio je nadu da ćemo i dalje imati priliku da nastavimo da razvijamo partnerske odnose naših zemalja. U znak prijateljstva, pozvao me je da ga posetim u Izraelu - naveo je Vučić.

Dodao je da su odnosi Srbije i Izraela, uprkos izazovima, podignuti na viši nivo.

- Zahvaljujući na telefonskom pozivu, konstatovao sam da smo u proteklom periodu, uprkos različitim globalnim izazovima, uspeli da srpsko-izraelske odnose podignemo na značajno viši nivo. Izrazio sam spremnost da i dalje lično doprinosim snaženju bilateralne saradnje - naveo je Vučić.

Vučić i Netanjahu Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Poslednji u nizu bio je razgovor sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom koji mu je poručio da treba da bude ponosan na rezultate promišljene unutrašnje i spoljne politike koju je vodio na čelu Srbije.

- Telefonom me je pozvao dragi prijatelj, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev i rekao mi da, posle višegodišnjeg služenja svojoj zemlji na mestu predsednika, treba da budem ponosan na rezultate 'promišljene unutrašnje i spoljne politike' koju sam vodio, jer je Srbija postigla značajne uspehe, što je osnažilo i njen ugled na međunarodnoj sceni - naveo je Vučić.

Vučić i Šavkat Mirzijojev Foto: Marko Karović

Dodao je da je Mirzijojev izrazio zadovoljstvo što su zajedničkim radom odnose Srbije i Uzbekistana podigli na nivo strateškog partnerstva, uz nadu da će bilateralna saradnja nastaviti da se razvija.

Vučić je naveo da je zahvalio Mirzijojevu na iskrenom prijateljstvu i razumevanju, a posebno na veličanstvenom gostoprimstvu prilikom nezaboravne posete Uzbekistanu.