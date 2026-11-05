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Izborni trijumf Studentske liste pred pobednike je postavio niz ozbiljnih izazova, od konstituisanja Skupštine i formiranja Vlade Srbije do mnogo temeljnijeg pitanja: ko će zapravo donositi ključne državne odluke, odnosno ko će birati i krojiti buduću izvršnu vlast: izabrani narodni poslanici ili studentski plenumi?

Svi akteri odlučuju

Model horizontalnog odlučivanja, na kojem je počivala organizacija studentskog pokreta i koji je iznedrio Studentsku listu, sada se suočava s prilično ozbiljnim ispitom, jer upravljanje najvišim zakonodavnim i izvršnim institucijama države podrazumeva jasnu odgovornost, ovlašćenja i procedure. Predstavnici Studentske liste uveravaju da će se o sastavu buduće vlade dogovarati svi akteri pokreta, uz konačnu reč poslanika.

Bivši dekan Fakulteta dramskih umetnosti Miloš Pavlović u utorak je za RTS rekao da će vlada biti formirana u dogovoru između svih aktera.

Miloš Pavlović Foto: Beta/Goran Zlatković, Screenshot

- Vlada će biti formirana u dogovoru između svih aktera, a to su svi univerziteti koji su sačinjavali studentski pokret, zajedno sa svojim saradnicima i kandidatima. Izneće se predlozi i onda će se zajedno odlučivati o tome kako da se formira ta vlada... Horizontalno odlučivanje je i dalje ideal rada celog studentskog pokreta. Paralelno sa pripremama za rad skupštine, na taj način se odlučuje i o predlozima za sastav vlade, ali će definitivne predloge usvajati skupština i njeni članovi... O imenu predsednika vlade se već raspravlja. Kada svi usvoje to ime, moraće, naravno, i sa tim čovekom da se razgovara, jer je u pitanju timski rad - izjavio je Pavlović.

Ustav ispred tzv. društvenog ugovora: Poslanički mandat pripada poslaniku Govoreći o takozvenom društvenom ugovoru koji su poslanici Studentske liste navodno potpisali, Vladimir Pejić podseća da smo takve stvari viđali i ranije i da su pre svega Ustav i zakon regulisali poslaničke mandate. - Bilo je i zaklinjanja u crkvi i svakakvih stvari, ali tu postoji samo zakon. Ako neko uopšte dođe u situaciju da želi da napusti poslanički klub ili da se "odmetne", ostaje činjenica da mu Ustav garantuje poslanički mandat. Pitanje je koliko će neko, pogotovo sada ovoj atmosferi, hteti da ide protiv toga. Kako vreme bude odmicalo, možda to malo popusti, pa neko bude hrabriji. Sada je tek početak, i dok ne dođemo u situaciju da čujemo neke disonantne tonove, ne možemo da znamo ni reakciju. Sam društveni ugovor ima više neko moralno pokazivanje pripadnosti, ali zakonsku snagu mislim da nema veliku - objašnjava Pejić.

O načinu odlučivanja predstavnika Studentske liste bavio se i nemački dnevnik Berliner cajtung. U tekstu se citira kandidatkinja ove liste Ana Mirković koja odgovara na "začkoljicu" koja će stajati između plenuma i parlamenta, jer nakon izbora mandat pravno pripada poslanicima.

Ana Mirković Foto: Printskrin You Tube

Mirković je rekla da bi poslednju reč imali predstavnici izabrani u parlamentu, "jer oni nose pravnu i političku odgovornost za celokupno delovanje i moraju da odgovaraju za njega". Ali plenumi i građanske skupštine ostali bi, kako naglašava, "naš najjači korektiv, savetodavni glas i moralni kompas, koji bi nas podsećao zbog čega smo izabrani".

Nova situacija

Direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić kaže za Kurir da je i sam bio među onima koji su bili vrlo skeptični prema načinu odlučivanja studenata, ali da se do sada pokazalo da to funkcioniše.

- Oni su opstali i pre izbora, i dobili su izbore i evo još funkcionišu. Ma koliko delovalo čudno, predstavnici Studentske liste su pokazali da to neko vreme može da funkcioniše, a sad dolaze na red parlament i vlada i oni su naravno malo ozbiljniji zalogaj. Pretpostavljam da postoji neka koordinacija, ali ni meni, a ni široj javnosti nije poznato ko odlučuje u potpunosti. Ovo je nova situacija, tako da nama ostaje samo da nagađamo. Mislim da studenti, ma ko bio u tim forumima i plenumima, i dalje imaju glavnu reč i da će oni imati presudan uticaj na izbor vlade - ocenjuje Pejić.

Vladimir Pejić Foto: Kurir Televizija

On podseća da se i strani mediji bave svim ovim nedoumicama oko pobednika izbora u Srbiji.

- I oni govore o nekoj vrsti jedinstvenog načina upravljanja, pa to porede čak i sa sistemom samoupravljanja i društvenom svojinom u bivšoj Jugoslaviji. Ali činjenica je da nemamo iskustvo na osnovu koga bismo mogli da kažemo potrajaće ili neće. Jako je teško zadržati homogenost i jedinstvo i to će možda biti jedan od najvećih izazova pored ekonomije i spoljne politike. Međutim, vidimo da studenti nisu gledali blagonaklono na bilo kakva iskakanja iz dogovorenog narativa. Najviše ćemo saznati kako će sve funkcionisati onog trenutka kada se konstituiše skupština - zaključuje Pejić.