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Let aviona Er SrbijeBeograd - Moskva, sa skoro 200 putnika među kojima su bili predsednik Nadzornog odbora JP "Srbijagas" i nekadašnji visoki funkcioner Vlade Srbije Aleksandar Vulin, direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović i ministar bez portfelja u tehničkom mandatu Nenad Popović, u noći između utorka i srede - bio je najpraćeniji let na svetu!

A kako i ne bi, kada je u sve bilo umešano misteriozno okretanje aviona u vazduhu, visoki državni zvaničnici u navodnom begu, navodni koferi sa zlatom, a postoje indicije da nas je snimanje tog "filma" kao državu i građane koštalo oko milion evra!

Najpraćeniji let JU 134 BG-Moskva Foto: Flight Radar

Naime, vazduhoplov na letu JU134 poleteo je sa Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu u utorak u 18.48 časova, ali su u medijima i na društvenim mrežama ubrzo počele da se šire tvrdnje da zapravo visoki funkcioneri bivše vlasti pokušavaju da "pobegnu iz zemlje", kao i da je Aleksandar Vulin nije prošao bezbednosnu kontrolu na aerodromu, u čemu je imao nečiju pomoć, a što je inspirisalo korisnike mreža da spekulišu o nekakvom "iznošenju kofera sa kešom i zlatom"!

Drama je dobila dodatan obrt kada je kompanija Er Srbija saopštila se pomenuti avion vraća u Beograd pošto je su od nadležnih aerodromskih službi dobili informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Avion se okrenuo na nebu iznad Litvanije, a prema pisanju Nove, naređenje za vraćanje aviona izdao je direktor korporativne bezbednosti Aerodroma Milan Kuć, navodno nekadašnji pripadnik Kobri, dok je nedeljnik "Vreme" objavio da je na "Tesli" Vulina čekao tužilac...

Preokret

U gotovo filmskom obrtu, Vulin se oglasio za beogradske medije sa tvrdnjama da je ponovo prošao sve provere i da ništa nelegalno nije imao, kao i da je "sve nameštaljka", dok je Dušan Bajatović takođe potvrdio da je on kao i ostatak putnika u njegovom videokrugu prošli ponovnu proveru i da očekuje nastavak leta za Moskvu u koju je krenuo kao direktor "Srbijagasa" da pregovara o gasu, ali da ne zna kojim povodom su se u prestonicu Ruske federacije uputili Vulin i Popović.

Nakon ponovoljenih kontrola, svi putnici su zatim nastavili svoj put ka Moskvi u koju je ovaj avion i sleteo sa sedam sati zakašnjenja!

Vučić o vraćanju aviona

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je vraćanje aviona bilo "po nalogu nekoga ko je želeo da se dodvori Studentskoj listi ili po direktnom nalogu Studentsle liste" i istakao da "niko ne beži redovnom linijom".

Aleksandar Vučić Foto: Pink



- Nekoliko minuta je nedostajalo da se otvori vazdušni prostor Rusije. Oni uzmu i kažu: "Vratite avion." I to kaže jedan potrčko koji je želeo da se dodvori Studentskoj listi ili po direktnom nalogu ST, jer se oni igraju sa tim vraćaju avione, ne vraćaju avione. Ko će plati tu štetu? Tu šteta, kada sve uračunate, nije manja od milion evra. A o reputacionom riziku, o gubitku ugleda, o svemu drugom, da i ne govorim. O maltretiranju ljudi, da i ne govorim - kazao je Vučić.

Tokom jučerašnjeg dana spekulisalo se da je "problem" zapravo nastao u tome što su KD vrata "zapištala" kada je Vulin prošao kroz njih, ali nisu pištala tokom drugog prolaska, te da nikakve dodatne kontrole nisu urađene iako je sledovalo i on je nastavio ukrcavanje na let. Međutim, sam Vulin se juče oglasio iz Moskve demantujući navode da je u prtljagu nosio novac i zlato i da je pobegao.

- Ovo je bila noć u kojoj su govorili kako sam u jednom jedinom malom rancu u ručnom prtljagu nosio milione eura i desetine kilograma zlata. Noć laži. Nisam nigde pobegao. Uostalom, ovi koji tvituju to verovatno nemaju porodice, jer da imaju decu, znali bi da se bez dece nigde ne može otići. Ovde u Moskvi imaću seriju sastanaka sa veoma važnim predstavnicima ruske države i privrede i svakog od njih ću moliti da bude blagonaklon prema Srbiji i i da produžimo gasni aranžman - kazao je Vulin na svom instagram nalogu.

Nenad Popović nije odgovarao na pitanja Kurira, niti se oglašavao u medijima povodom ovog incidenta.

VJT naredio hitnu istragu: Ko je doneo rešenje o vraćanju aviona?

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je hitan zahtev za prikuljanje potrebnih obaveštenja Službi za suzbijanje korupcije u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, a imajući u vidu medijske tekstove u kojima je objavljeno da je avion "Er Srbija" na relaciji Beograd - Moskva, vraćen u Srbiju.

VJT Foto: Kurir

Naime, krivično delo ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja u nadležnosti je VJT u Beogradu, a o navedenom događaju nije bio obavešten dežurni javni tužilac VJT u Beogradu, o cemu postoji službena beleška

U tom smislu policiji je naloženo da, pored ostalog, kako se navodi, obavi razgovor sa direktorom Korporativne bezbednosti arodroma "Nikola Tesla" M.K. na sve okolnosti pomenutog događaja, a posebno na okolnost da li je avion "Er Srbija" u planirano vreme poleteo iz Beograda za Moskvu, da li je tokom leta i vraćen za Beograd, te ako jeste, iz kojih razloga je vraćen, ko je doneo odluku o vraćanju aviona i na osnovu kojih bezbedonosnih procena.

- Porebno je da se utvrdi i da li postoje evidencije ko je u navedenom periodu bio zadužen za nadzor, kontrolu i bezbednost prostora, da li postoji snimak sa bezbedonosnih kamera ovog događaja, koje su radnje nakon povratka aviona preduzete i šta je tom prilikom utvrđeno, kao i ko je odobrio ponovno poletanje aviona, ko je o predmetnom događaju obavešten i da li je nekom organu i kom dostavljen izveštaj o navedenom događaju - navodi se u saopštenju VJT.

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