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Nakon što je Republička izborna komisija (RIK) usvojila 5. novembra konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, postalo je poznato koliko je mandata pripalo svakoj izbornoj listi, ali i ko bi, prema redosledu kandidata, mogao da se nađe u novom sazivu Narodne skupštine Srbije.

Liste sa mandatima

Na izborima je učestvovalo ukupno 18 izbornih lista, od kojih je sedam osvojilo poslaničke mandate. Najviše mesta u parlamentu pripalo je Studentskoj listi - Studenti pobeđuju, koja je osvojila 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", dobila 103 mandata.

Preostalih sedam poslaničkih mesta pripalo je predstavnicima pet manjinskih lista, a to su: Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor sa 2 mandata, Albanska koalicija sa 2 mandata, Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) 1 mandat, Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje1 mandat, SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka: 1 mandat

Kandidati za poslaničke klupe

Studentska lista na prvom mestu ima lekara iz Novog Sada Iliju Srdanovića. Iza njega se nalaze Katarina Stanković, lekar specijalista iz Beograda, dramaturg Željko Hubač i Aleksandar Cvetković, specijalista opšte hirurgije iz Kragujevca.

Među prvih 20 kandidata nalaze se i Katarina Šćepanović, Adem Mavrić, Miloš Jevtić, glumac Tihomir Stanić, Tatjana Paunović, Milina Marić, Vesna Srećković, Aleksandar Nešković, Marija Bjelobrk, Lidija Dimitrijević, Slobodan Vukosavić, Marija Vulović, poljoprivrednik Zlatko Kokanović, Sara Valentik, Dragana Đorđević i Predrag Mrđa.

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Na listi su i poznata imena iz sveta sporta, nauke, kulture i javnog života. Među njima su nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga, profesor ekonomije Dejan Šoškić, advokat i član hip-hop grupe "Beogradski sindikat" Feđa Dimović, sociolog Jovo Bakić, univerzitetski profesor Radomir Saičić i stručnjak za radno pravo Mario Reljanović, a svi navedeni kandidati nalaze se među prvih 140 na izbornoj listi, što znači da prema redosledu kandidata mogu da dobiju poslaničke mandate.

Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila je 103 poslanička mandata, a na prvom mestu nalazi se bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dok su iza njega Miloš Vučević i Ana Brnabić.

Među prvih 15 kandidata nalaze se i Stojan Radenović, Marina Raguš, Milenko Jovanov, Nikola Selaković, Jovan Kolundžija, Lidija Vukićević, Verica Jovanović, Jelena Đukić Milinković, Arno Gujon, Nataša Tasić Knežević, Vladimir Đukanović i Branislav Lečić.

Na listi su i Adriana Mesarović, nekadašnji košarkaš Željko Rebrača, Nada Macura, Aleksandar Šešelj, Marijan Rističević, Vjerica Radeta, Milovan Drecun i Nebojša Bakarec. Prema redosledu kandidata, ovoj izbornoj listi pripadaju mandati za prvih 103 kandidata, među kojima se nalaze i pojedini dosadašnji funkcioneri, ministri i narodni poslanici.

Izborna lista Rasim Ljajić - Ljudski (SDP–CDP) osvojila je jedan poslanički mandat,a prema redosledu kandidata, mandat bi trebalo da pripadne Dženanu Palamaru, diplomiranom menadžeru iz Novog Pazara, koji se nalazi na prvom mestu izborne liste. Iza njega su Muamer Bačevac, interventni kardiolog, i Edis Durgutović, diplomirani inženjer informacionih tehnologija.

Izborna lista Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor osvojila je dva poslanička mandata. Prema redosledu kandidata mandate bi trebalo da dobiju Balint Pastor, vanredni profesor univerziteta i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, i Elvira Kovač, diplomirani ekonomista.

Albanska koalicija osvojila je dva poslanička mandata koje bi trebalo da dobiju Šaip Kamberi, lider Partije za demokratsko delovanje i narodni poslanik u prethodnom sazivu, i Visar Mehmeti, predstavnik Alternative za promene iz Preševa.

Izborna lista "Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje", osvojila je jedan poslanički mandat. Prema redosledu kandidata, mandat bi trebalo da pripadne Usami Zukorliću, diplomiranom pravniku iz Novog Pazara, koji se nalazi na prvom mestu izborne liste. Iza njega su Edin Numanović, doktor medicine, i Misala Pramenković, univerzitetska profesorka.

Izborna lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", osvojila je jedan poslanički mandat i prema redosledu kandidata na izbornoj listi, on bi trebalo da pripadne Ahmedinu Škrijelju, koji se nalazi na prvom mestu liste.

Procedura

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija u roku od deset dana od objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora dodeljuje mandate kandidatima prema njihovom redosledu na izbornim listama.Konačan sastav parlamenta može se razlikovati ukoliko pojedini kandidati ne prihvate mandat, podnesu ostavku ili preuzmu funkcije koje su nespojive sa poslaničkom dužnošću, poput funkcija u Vladi Srbije.