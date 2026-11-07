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Kandidat Studentske liste za poslanika u Narodnoj skupštini Srbije Jugoslav Gašić najavio je da neće biti saradnje sa Srpskom listom na Kosovu i Metohiji, a da će predstavnici nove vlasti preispitati šta je sve dogovoreno Briselskim i drugim međunarodnim sporazumima, kako bi mogli da deluju i ispravili sve negativno, a što je moguće ispraviti.

- Nema saradnje sa Srpskom listom. Sa nekim ko je za sve vreme glavni i odgovorni krivac za ovakav položaj Srba, zaista sa njima nema nikakve saradnje. Imaju određene institucionalne položaje na koje mi ne možemo da utičemo, ali im ti položaji neće biti zaštita od potencijalne krivične odgovornosti za dela koja su uradili. Postoje različiti mehanizmi, ono što je najbitnije biće kontrolisani - kazao je Gašić za RTS.

Kako je rekao, bilo kakva promena u Beogradu, čak i kozmetičke prirode u vladi, daje neke posledice i efekte na Kosovu i Metohiji.