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Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je da je na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina lista ''Mađarska sloga'' dobila poverenje gotovo tri četvrtine mađarskih birača u Vojvodini.

- Pokazalo se da je velika većina vojvođanskih Mađara za slogu i da podržava zajedništvo, a ne podele. Tokom proteklih nedelja, ali mogu reći i tokom proteklih godina, nismo se bavili blaćenjem, omalovažavanjem i napadanjem drugih, već smo nastojali da ponizno zastupamo interese zajednice. Smatram da je to i večeras dalo rezultate - rekao je Pastor za RTV Panon.

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Nosilac liste ''Mađarska sloga'' Arpad Fremond zahvalio je i glasačima koji su podržali tu listu, iako pripadaju drugim političkim strankama.

Naveo je da je izlaznost na izborima za nacionalni savet mađarske nacionalne manjine bila veća nego pre četiri godine, uz ocenu da su rezultati priznanje i dosadašnjem sazivu nacionalnog saveta i novim kandidatima, kao i da su potrebna nova lica.

Nacionalni saveti

U Srbiji su u nedelju održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a birani su članovi nacionalnih saveta 23 manjine, čiji mandat traje četiri godine.

Nacionalni saveti izabrani mogli bi da budu konstituisani u prvoj polovini decembra. Prema zakonu, konstitutivne sednice moraju biti održane u roku od 20 dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora, dok novi sazivi nacionalnih saveta moraju biti konstituisani u roku od 30 dana.

Republička izborna komisija treba da objavi rezultate izbora najkasnije u četvrtak, 12. novembra, do 20 časova. O dodeli mandata odlučuje se u roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora.