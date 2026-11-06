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Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održaće se u nedelju, 8. novembra, a na njima će učestvovati 23 nacionalne manjine.

Pravo glasa na izborima ima oko 481.000 birača, a glasaće se na 949 biračkih mesta koja će biti otvorena od 7.00 do 20.00 sati.

U toku je predizborna tišina koja je počela u ponoć i trajaće sve do zatvaranja biračkih mesta.

Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste.

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Republička izborna komisija (RIK) donela je odluku da se za izbore štampa 481.157 glasačkih listića, koliki je i broj birača upisan u birački spisak, sa rezervom 0,5 odsto od ukupnog broja birača.

Na izborima 204 domaća i strana posmatrača

Kada je reč o domaćim posmatračima oni će biti iz udruženja OKO, Bravo NS, Kreni-promeni, Budni, Kraj i Liberta NS.

Izbore će pratiti 24 strana posmatrača: iz britanske ambasade četiri, ambasade Slovačke četiri, ambasade SAD dva, delegacija Evropske unije u Republici Srbiji dva i misije OEBS-a 12.

Izbore će posmatrati i 1.194 predstavnika predlagača, koji se kolokvijalno nazivaju "nadgledači".

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore - albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina.

Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine.

Šta se bira

Na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjinabira se po 35 članova nacionalnih saveta bošnjačke, mađarske i romske nacionalne manjine, 29 članova nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim po 23 člana nacionalnih saveta vlaške, rumunske slovačke, hrvatske i crnogorske nacionalne manjine i po 19 članova nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, makedonske i rusinske nacionalne manjine.

Na neposrednim izborima bira se po 15 članova nacionalnih saveta aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, poljske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

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Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine i 19 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta.

Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.