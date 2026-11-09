Slušaj vest

Bivši visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić najavio je osnivanje nove stranke "Crvena linija - socijaldemokrate", i pozvao je građane da overom svog potpisa podrže ovu inicijativu.

Ružić je u video-izjavi koju je objavio na svom Instagram profilu naveo da pokreće inicijativu za osnivanje nove političke organizacije "sa jasnim socijaldemokratskim opredeljenjem, evropskom perspektivom i uverenjem da politika mora ponovo da služi ljudima, a da vrhovni nacionalni interes bude srećan građanin Srbije".

- Vreme je za politiku vrednosti, i pozivam vas da nam se pridružite -poručio je Ružić.

Ne propustite Politika KURIR SAZNAJE! Branko Ružić isključen iz SPS

Dodao je i da je "godinama istrajavao u uverenju da Srbija mora da počne da razmišlja o svom novom 'danu posle', ne samo o promeni vlasti, već o izgradnji drugačije države i društva, društva slobodnih ljudi, nezavisnih institucija i odgovorne politike".

- Kada sam podržao promene predvođene mladim ljudima, znao sam da rizikujem svoju političku poziciju, ali nisam pristao da zbog funkcije ćutim pred nepravdom. Sa zadovoljstvom i odgovornošću sam zbog svojih uverenja svesno platio cenu, ali nisam odustao od politike i svojih ideala - naveo je Ružić.

Osnivač nove stranke "Crvena linija - socijaldemorkate" poručio je da je dostojanstvo pravo svakog čoveka, solidarnost obaveza zajednice, a pravda mera vlasti, što su, kako je naglasio, i načela njegove nove političke organizacije u osnivanju i "crvena linija koju nikada nećemo prelaziti".