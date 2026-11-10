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Nekadašnji zaštitnik građana, bivši lider PSG, pravnik Saša Janković je, kao posebno važan trenutak za proveru nezavisnosti institucija, izdvojio prvu odluku koja se neće dopasti novoj vlasti.

"Znate koji će biti kritičan momenat? Kad dođe prva odluka koja se u percepciji ne sviđa novoj vlasti. Da vidimo kako će i ta nova vlast postupati u takvoj situaciji, a kako će se institucije postaviti prema tom novom izveštaju", rekao je Janović za Insajder.

Naveo je da za najviše nosioce pravosudnih funkcija nema opravdanja za stanje koje su dozvolili, ističući da nezavisnost i velika ovlašćenja koja imaju podrazumevaju i odgovornost za postupanje u skladu sa Ustavom i zakonima.

"Ja ne vidim nikakvo opravdanje, apsolutno nikakvo opravdanje, za najviše tužioce, za najviše pravosudne nosioce funkcija. Nema opravdanja za stanje koje su dozvolili", istakao je Janković.

Naveo je da tužioci i sudije imaju Ustavom garantovanu nezavisnost i velika ovlašćenja, od kojih zavisi da li će neko biti priveden i izveden pred sud ili će se slobodno kretati, uprkos sumnjama i nezadovoljstvu javnosti.

"Neko vam je dao ta ovlašćenja i ta ovlašćenja dolaze sa odgovornošću da se sprovode. I to ne bilo kako, nego onako kako u Ustavu i zakonima piše. To se nije dešavalo, to je trajalo jako dugo", ukazao je Janković.

Dodao je da je dobro što institucije, makar sada, rade svoj posao, uz opasku.

"Ne može se prenebregnuti činjenica da je veoma mali broj institucija pokušavao da pruži otpor onome što je danas rezultovalo time da moramo da gradimo institucije maltene ispočetka, istakao je Janković.