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Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije, demantovao je pojedine navode da "Aleksandar Vučić nije želeo da prizna izborni poraz", iznevši detalje razgovora koji su se odvijali u izbornoj noći neposredno pre zvaničnog obraćanja javnosti.

Knežević je naglasio da je reč o "brutalnoj neistini" i do detalja opisao šta se dešavalo u prostorijama štaba.

- Ne da nije hteo da prizna poraz, već kada smo se on i ja videli, bili smo sami u kancelariji, bilo je negde oko 20 i 30 uveče, on mi je lično saopštio da su izgubili, odnosno da je pobedila Studentska lista. Pokazao mi je rezultate, u tom trenutku bilo je oko osam odsto prednosti za Studentsku listu u odnosu na listu koju je predvodio Aleksandar Vučić. Rekao mi je da će on bez ikakvog razmišljanja da prizna rezultate - naveo je Knežević u video klipu koji je objavljen na njegovom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

Knežević je otkrio da je pola sata kasnije održan sastanak na kojem su prisustvovali Milorad Dodik, Nenad Stevandić, Ana Brnabić, Siniša Mali i on. Vučić im je tada potvrdio ishod glasanja i najavio konferenciju za medije, uz poseban zahtev liderima iz regiona.

- Iako se ovde spekuliše da sam bio nekakav njegov rob, korisni idiot ili čovek koga je sve vreme iskorišćavao, Vučić je predložio i tražio i od mene, i od Stevandića, i od Dodika da ne izlazimo sa njim na binu. Obrazloženje je bilo da nam ne pravi političku štetu jer su oni u tom trenutku izgubili - rekao je lider DNP-a.

Knežević je, kako ističe, to kategorički odbio:

- Odgovorio sam mu: "Ja idem sa tobom. Nisam ovde došao samo da budem kad je dobro, došao sam i spreman sam da budem i kada nema razloga za slavlje". Bio sam na bini sa svim tim ljudima. Kako vreme prolazi, čini mi se da će taj poraz kome sam prisustvovao i svedočio biti jedna od lepših uspomena u mom političkom životu, zato što nisam hteo da izdam prijatelje, ali ni uverenja koja sam zastupao sve vreme. Bilo bi licemerno da operem ruke od Aleksandra Vučića i od svega onoga što sam govorio tokom kampanje u Srbiji i otkako postoji DNP - istakao je on.

Knežević je ponovio da je Vučić poraz prihvatio "mirno, dostojanstveno, šmekerski i uz pesmu", a potom poslao političku poruku premijeru Crne Gore Milojku Spajiću.