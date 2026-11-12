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Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije, demantovao je pojedine navode da "Aleksandar Vučić nije želeo da prizna izborni poraz", iznevši detalje razgovora koji su se odvijali u izbornoj noći neposredno pre zvaničnog obraćanja javnosti.

Knežević je naglasio da je reč o "brutalnoj neistini" i do detalja opisao šta se dešavalo u prostorijama štaba.

- Ne da nije hteo da prizna poraz, već kada smo se on i ja videli, bili smo sami u kancelariji, bilo je negde oko 20 i 30 uveče, on mi je lično saopštio da su izgubili, odnosno da je pobedila Studentska lista. Pokazao mi je rezultate, u tom trenutku bilo je oko osam odsto prednosti za Studentsku listu u odnosu na listu koju je predvodio Aleksandar Vučić. Rekao mi je da će on bez ikakvog razmišljanja da prizna rezultate - naveo je Knežević u video klipu koji je objavljen na njegovom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

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Knežević je otkrio da je pola sata kasnije održan sastanak na kojem su prisustvovali Milorad Dodik, Nenad Stevandić, Ana Brnabić, Siniša Mali i on. Vučić im je tada potvrdio ishod glasanja i najavio konferenciju za medije, uz poseban zahtev liderima iz regiona.

- Iako se ovde spekuliše da sam bio nekakav njegov rob, korisni idiot ili čovek koga je sve vreme iskorišćavao, Vučić je predložio i tražio i od mene, i od Stevandića, i od Dodika da ne izlazimo sa njim na binu. Obrazloženje je bilo da nam ne pravi političku štetu jer su oni u tom trenutku izgubili - rekao je lider DNP-a.

Knežević je, kako ističe, to kategorički odbio:

- Odgovorio sam mu: "Ja idem sa tobom. Nisam ovde došao samo da budem kad je dobro, došao sam i spreman sam da budem i kada nema razloga za slavlje". Bio sam na bini sa svim tim ljudima. Kako vreme prolazi, čini mi se da će taj poraz kome sam prisustvovao i svedočio biti jedna od lepših uspomena u mom političkom životu, zato što nisam hteo da izdam prijatelje, ali ni uverenja koja sam zastupao sve vreme. Bilo bi licemerno da operem ruke od Aleksandra Vučića i od svega onoga što sam govorio tokom kampanje u Srbiji i otkako postoji DNP - istakao je on.

Knežević je ponovio da je Vučić poraz prihvatio "mirno, dostojanstveno, šmekerski i uz pesmu", a potom poslao političku poruku premijeru Crne Gore Milojku Spajiću.

- Voleo bih da tako bude sutra i u Crnoj Gori kada Milojko Spajić bude video rezultate i shvatio da je izgubio izbore, da i on nađe neku pesmu da zapeva, a ne da čeka rezultate u nekom avionu na aerodromu kako bi mogao da odleti iste te noći - zaključio je Knežević.

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