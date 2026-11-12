Prvi izveštaj ad hoc Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva o radu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, objavljen 10. novembra, ukazuje na ozbiljne nepravilnosti, sumnje na teške disciplinske prekršaje i osnove sumnje za krivična dela.

Komisija je ocenila da uoči propusti nisu izolovani slučajevi, već posledica načina rukovođenja glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu, Nenada Stefanovića, navodeći da on faktički deluje paralelno i uspostavlja "paratužilački sistem".

Kako se navodi u zaključku izveštaja komisije, analizirani su predmeti:

- "zvučni top"

- "pretres zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu i zgrade Rektorata"

- "pomilovanja"

- "krivična prijava punomoćnika Vista Rica"

- "povređivanje studenata, učesnika protesne šetnje na Novom Beogradu, u ulici Jurija Gagarina"

- "događaj kod Fakulteta dramskih umetnosti" i

- "zamolnica SAD"